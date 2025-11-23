कैलाली कारागारका २६ कैदीबन्दीले गरे मतदान

२१ फागुन, धनगढी । कैलाली कारागारमा रहेका २६ जना कैदीबन्दीले मतदान गरेका छन् ।
मतदान अधिकृत शिवराज जोशीले कारागारमा रहेका ३० जना कैदीबन्दी मध्ये २६ जनाले समानुपातिक मत खसालेका हुन् ।
कारागारमा आश्रीत मध्ये ३० जना कैदीबन्दीको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश थियो । उनीहरू मध्ये तीन जना यो बीचमै छुटिसकेका र एक जना कञ्चनपुर सरूवा भएकाले चार मत नखसेको जोशीले बताए ।
कैलाली कारागारमा कुल ५१२ कैदीबन्दी आश्रीत छन् । कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न कारागारमै अस्थायी मतदान केन्द्र स्थापना गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4