प्रियंका-आयुष्मानले जेनजी शहीदलाई समर्पित गर्दै गरे मतदान

काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता तथा श्रीमान आयुष्मान जोशीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् ।
यो जोडीले मतदानपछि सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर सेयर गर्दै आफूहरूको भोट जेनजी शहीदप्रति समर्पित रहेको बताएको छ । यी दुबैजनाले यसअघि खुलेरै बालेन शाहलाई मतदान गर्न अपिल गरेका थिए ।
प्रियंका र आयुष्मानले मतदानपछिका फोटो सेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘ यो पटकको मेरो मत शहीद जेनजीहरूप्रति समर्पित । देशको परिवर्तनप्रति समर्पित । आशाको किरणप्रति समर्पित । जय नेपाल ।’
अर्को स्टाटसमा प्रियंका लेख्छिन्, ‘ परिवर्तनको लागि, सुखद र समृद्ध नेपालको लागि, मैले त मतदान गरेँ । अनि तपाईंले ?’
