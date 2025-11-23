+
प्रियंका-आयुष्मानले जेनजी शहीदलाई समर्पित गर्दै गरे मतदान

२०८२ फागुन २१ गते १६:०७

  • अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता आयुष्मान जोशीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गरेका छन्।
  • यी दुवैले मतदानपछि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मत शहीद जेनजीहरूप्रति समर्पित रहेको लेखेका छन्।
  • प्रियंकाले लेखिन्, 'परिवर्तनको लागि, सुखद र समृद्ध नेपालको लागि, मैले त मतदान गरेँ । अनि तपाईंले ?'

काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्की र अभिनेता तथा श्रीमान आयुष्मान जोशीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् ।

यो जोडीले मतदानपछि सामाजिक सञ्जालमा तस्वीर सेयर गर्दै आफूहरूको भोट जेनजी शहीदप्रति समर्पित रहेको बताएको छ । यी दुबैजनाले यसअघि खुलेरै बालेन शाहलाई मतदान गर्न अपिल गरेका थिए ।

प्रियंका र आयुष्मानले मतदानपछिका फोटो सेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘ यो पटकको मेरो मत शहीद जेनजीहरूप्रति समर्पित । देशको परिवर्तनप्रति समर्पित । आशाको किरणप्रति समर्पित । जय नेपाल ।’

अर्को स्टाटसमा प्रियंका लेख्छिन्, ‘ परिवर्तनको लागि, सुखद र समृद्ध नेपालको लागि, मैले त मतदान गरेँ । अनि तपाईंले ?’

आयुष्मान जोशी प्रियंका कार्की
प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
