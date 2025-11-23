+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिन्धुपाल्चोकमा ७ बजेपछि मतगणना सुरु हुने

यससँगै सिन्धुपाल्चोकमा कुल १ लाख ५३ हजार १४८ मत खस्दै ५५.६९ प्रतिशत मतदान भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते ५:३५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मतगणना १ नम्बर क्षेत्रको लागि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका कार्यालय र २ नम्बर क्षेत्रको लागि जिल्ला समन्वय समितिमा हुनेछ।

२२ फागुन, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकमा करिब ५५.६९ प्रतिशत मत खसेको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार जिल्लाभरका सबै मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको हो ।

आज बिहान ३ बजेसम्म जिल्ला सबै मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका संकलन भइसकेको छ । मतपेटिका मतगणनास्थल चौतारामा राखिएको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । १ नम्बर क्षेत्रको गणना चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका कार्यालय र २ नम्बर क्षेत्रको जिल्ला समन्वय समितिमा गणना हुनेछ ।

बिहान ७ बजे सर्वदलीय बैठक बसेपछि मतगणना सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिन्धुपाल्चोकमा १२ स्थानीय तहका १०३ वडामा रहेका १४६ मतदान स्थलमार्फत ३ सय ३८ मतदान केन्द्रबाट मतदान भएको हो। दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा १८–१८ जना उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्।

त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा १ लाख ३८ हजार १३ मतदाता रहेकामा ७९ हजार ४३३ मत खसेको छ ।

यस क्षेत्रमा महिलातर्फ ६५ हजार ९७३ मतदाता रहेकामा ३६ हजार ३८६ मतखसेको छ भने पुरुषतर्फ ७२ हजार ४० मतदाता रहेकामा ४३ हजार ४७ मतखसेको छ।

जिल्लाभर महिलातर्फ १ लाख ३१ हजार ६९६ मतदाता रहेकामा ६९ हजार ६ मत खसेको छ भने पुरुषतर्फ १ लाख ४३ हजार ३०२ मतदाता रहेकामा ८४ हजार १४२ मत खसेको छ।

यससँगै सिन्धुपाल्चोकमा कुल १ लाख ५३ हजार १४८ मत खस्दै ५५.६९ प्रतिशत मतदान भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

सिन्धुपाल्चाेक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित