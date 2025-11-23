+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोरखामा दिउँसो १ बजेदेखि मतगणना सुरु हुने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते ११:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोरखा जिल्लामा आज दिउँसो १ बजेबाट गोरखा–२ को मतगणना सुरु हुने सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेको छ।
  • गोरखा–१ का २३ मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका आउन बाँकी छ र खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर उड्न सकेको छैन।
  • बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा गोरखामा कुल १ लाख २१ हजार २६३ मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

२२ फागुन, गोरखा । गोरखा जिल्लामा आज दिउँसो १ बजेदेखि मतगणना सुरु हुने भएको छ । केहीबेर अघि बसेको सर्वदलीय बैठकले गोरखा–२ को मतगणना सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । गोरखा नगरपालिका–८ स्थित भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयमा मतगणना हुने बताइएको छ ।

गोरखा–१ को भने सबै मतपेटिका संकलन भइसकेको छैन । उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाका २३ मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका आउन बाँकी छ । हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्ने तयारी भएपनि खराब मौसमका कारण समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी श्रेष्ठले बताए ।

‘काठमाडौंमा सेनाको हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘तर खराब मौसमका कारण उड्न सकेको छैन । गोरखा–२ का सबै मतपेटिका संकलन भइसकेकाले मतगणना सुरु गर्ने निर्णय भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत बिष्णुप्रसाद गौतमले बताए । प्रत्यक्षतर्फको मतगणना पहिले गरिने उनले जानकारी दिए ।

‘पहिले प्रत्यक्षको गन्छौँ अनि सकेपछि समानुपातिक मत गणना सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित पालिकाको वडागत रुपमा मतगणना गर्दै जान्छौँ ।’ मतगणना स्थलमा एउटा उम्मेदवारको एक जनामात्र प्रतिनिधि बस्न पाउने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘एक उमेदवारको दुई जनासम्म प्रतिनिधि हुन्छन्, तर एकपटकमा एक जना मात्र बस्न पाउने व्यवस्था गर्छौँ ।’

बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनमा गोरखामा कुल १ लाख २१ हजार २६३ मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । गोरखा–१ मा ६४ हजार ५ र गोरखा–२ मा ५७ हजार २५८ मत खसेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रविलाल सुवेदीले बताए ।

उनका अनुसार गोरखा–१ मा १ लाख २० हजार ५२५ र गोरखा–२ मा १ लाख ८ हजार ५३३ कुल मतदाता संख्या हुन् । जिल्लाको कुल मतदाता संख्या भने २ लाख २९ हजार ५८ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

गोरखा मतगणना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रञ्जुलाई बधाई दिँदै रवीन्द्रले भने- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढता कायम होस्

रञ्जुलाई बधाई दिँदै रवीन्द्रले भने- भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दृढता कायम होस्
मुस्ताङमा कांग्रेसका योगेश गौचनको जित निश्चित

मुस्ताङमा कांग्रेसका योगेश गौचनको जित निश्चित
टी२० विश्वकप : उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा ८ खेलाडी, विल ज्याक्सदेखि स्याडली भानसम्म

टी२० विश्वकप : उत्कृष्ट खेलाडीको मनोनयनमा ८ खेलाडी, विल ज्याक्सदेखि स्याडली भानसम्म
धनकुटामा मतगणना सुरु

धनकुटामा मतगणना सुरु
गुल्मी-१ मा कालीगण्डकी र चन्द्रकोटबाट मतगणना सुरु

गुल्मी-१ मा कालीगण्डकी र चन्द्रकोटबाट मतगणना सुरु
काभ्रे-२ मा मतगणना सुरु

काभ्रे-२ मा मतगणना सुरु

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित