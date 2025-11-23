गुल्मी-१ मा कालीगण्डकी र चन्द्रकोटबाट मतगणना सुरु

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मतगणना २२ फागुनदेखि सुरु भएको छ।
- मतगणना जिल्ला समन्वय समितिको हलमा सुरक्षा व्यवस्थासहित भइरहेको छ।
- क्षेत्र नम्बर १ मा १ लाख २२ हजार १८६ मतदातामध्ये ५३ प्रतिशत मत खसेको छ।
२२ फागुन, गुल्मी । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को मतगणना सुरु भएको छ ।
सर्वदलीय बैठकको सहमतिपछि ११ बजेदेखि मतगणना सुरु गरिएको हो । सुरुवातमा कालीगण्डकी गाउँपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकाबाट खसेका मतपत्रको गणना सुरु गरिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
मतगणना जिल्ला समन्वय समितिको हलमा भइरहेको छ । मतपेटिका सबै मतदान केन्द्रबाट सदरमुकाम ल्याइसकिएको र सुरक्षा व्यवस्थासहित गणना भइरहेको छ ।
गुल्मीमा दुई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् भने जिल्लाभरि २ लाख २९ हजार ५ सय ४९ मतदाता रहेका छन् । क्षेत्र नम्बर १ मा कुल मतदाता १ लाख २२ हजार १८६ रहेकोमा खसेको मत ६४ हजार ७८७ थियो ।
खसेको मत ५३ प्रतिशत छ ।
