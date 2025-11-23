चुनावले मुलुक, मानवता र संविधान जोगाउने प्रत्याभूति दियो : गृहमन्त्री

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चुनावले मुलुक, मानवता र संविधान जोगाउने प्रत्याभूति दिएको बताएका छन्।
- उनले भनेका छन्, ‘चुनावले मुलुक जोगाउने, मानवता जोगाउने र संविधान जोगाउने कुराको प्रत्याभुति दिएको छ ।’
- उनले चुनाव हुन नसकेको भए मुलुक, मानवता र संविधान सबै जोखिमा पर्न सक्ने बताएका छन्।
२२ फागुन, काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले चुनावले मुलुक, मानवता र संविधान जोगाउने प्रत्याभूति दिएको बताएका छन् ।
बिहीबार सम्पन्न निर्वाचनबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले भनेका छन्, ‘चुनावले मुलुक जोगाउने, मानवता जोगाउने र संविधान जोगाउने कुराको प्रत्याभुति दिएको छ ।’ चुनाव हुन नसकेको भए मुलुक, मानवता र संविधान सबै जोखिमा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । चुनावी सरकारले सुदृढ चुनाव गरोस् भन्ने आम अपेक्षा रहेको पनि उनले स्मरण गरे ।
उनी भन्छन्, ‘हामीले पलिाको भन्दा गुणस्तरीय चुनाव गरेका छौं । सुदृढ चुनाव गरेका छौं ।’ गृहमन्त्री अर्यालले यस्तो भिडियो ब्रिफिङ गरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4