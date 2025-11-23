अघि बढिन् रुविना, शेखर कोइराला धेरै पछाडि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ फागुन, विराटनगर । मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ को मतगणनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की उम्मेदवार रुविना आचार्यले फराकिलो अग्रता बनाएकी छिन् ।
पछिल्लो प्राप्त मतपरिणाम अनुसार उनले १०३७७ मत प्राप्त गरेकी छिन् । उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले २३६३ मत प्राप्त गरेका छन् ।
डाक्टर कोइराला भन्दा ८ हजार १४ मत रुविना अगाडि छिन् ।
नेकपा एमालेका उम्मेदवार विनोदप्रसाद ढकाल २२४५ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहेर पछ्याइरहेका छन् ।
श्रम संस्कृति पार्टी उम्मेदवार मातृका पौडेलले २२२४ मतसहित चौथो स्थानमा छन् ।
राप्रपाका सविन निरौलाले ३९९ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का ओपेन्द्रकुमार रायले ३०२ मतसहित उनीहरुलाई पछ्याइरहेका छन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
