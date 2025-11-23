+
+
रौतहट-३ मा प्रभु साह पाँचौ स्थानमा

प्रारम्भिक परिणाम अनुसार जसपा नेपालका उम्मेदवार गोविन्द चौधरीले अग्र स्थानमा देखिएका छन्।

२०८२ फागुन २२ गते १६:५५

  • रौतहट क्षेत्र नं. ३ मा प्रारम्भिक मतगणनामा जसपा नेपालका गोविन्द चौधरीले १८५ मतसहित अग्रता लिएका छन्।
  • रास्वपाले १०७ मत प्राप्त गरेको छ भने कांग्रेसले ५७, नेकपा एमालेले ३५ मत पाएका छन्।
  • मतगणना जारी रहेको र अन्तिम परिणाम आउन अझ समय लाग्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

२२ फागुन, रौतहट । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत रौतहट क्षेत्र नं. ३ मा प्रारम्भिक मतगणनामा हालसम्म ५१९ मत गणना भइसकेको छ।

प्रारम्भिक परिणाम अनुसार जसपा नेपालका उम्मेदवार गोविन्द चौधरीले अग्र स्थानमा देखिएका छन्। जसपाले १८५ मत प्राप्त गरेको छ भने रास्वपा चुनाव चिन्हले १०७ मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले ५७, नेकपा एमाले ३५, आम जनता पार्टीले २६ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १२ मत प्राप्त गरेका छन ।

लगातार चार पटक निर्वाचित भएका साह यश पटक कमजोर देखिएका छ्न । मतगणना जारी रहेकाले अन्तिम परिणाम आउन अझ समय लाग्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।

चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
प्रभु साह
सम्बन्धित खबर

पूर्वमन्त्री प्रभु साहले गरे मतदान

पूर्वमन्त्री प्रभु साहले गरे मतदान
जो देश बेच्ने दलाल हो, उही राष्ट्रवादको कुरा गर्छ : प्रभु साह

जो देश बेच्ने दलाल हो, उही राष्ट्रवादको कुरा गर्छ : प्रभु साह
प्रभु साहको प्रश्न – जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद थप्नुको औचित्य के ?

प्रभु साहको प्रश्न – जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद थप्नुको औचित्य के ?
नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको प्रचार गरे मात्रै पनि देश समृद्ध हुन्छ : प्रभु साह

नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको प्रचार गरे मात्रै पनि देश समृद्ध हुन्छ : प्रभु साह
आजपाका प्रभु साहले वारेसमार्फत गराए उम्मेदवारी दर्ता

आजपाका प्रभु साहले वारेसमार्फत गराए उम्मेदवारी दर्ता
नेपाल सद्भावना, जनअधिकार र आजपाबीच एकीकरण

नेपाल सद्भावना, जनअधिकार र आजपाबीच एकीकरण

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

