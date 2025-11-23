रौतहट-३ मा प्रभु साह पाँचौ स्थानमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रौतहट क्षेत्र नं. ३ मा प्रारम्भिक मतगणनामा जसपा नेपालका गोविन्द चौधरीले १८५ मतसहित अग्रता लिएका छन्।
- रास्वपाले १०७ मत प्राप्त गरेको छ भने कांग्रेसले ५७, नेकपा एमालेले ३५ मत पाएका छन्।
- मतगणना जारी रहेको र अन्तिम परिणाम आउन अझ समय लाग्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
२२ फागुन, रौतहट । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत रौतहट क्षेत्र नं. ३ मा प्रारम्भिक मतगणनामा हालसम्म ५१९ मत गणना भइसकेको छ।
प्रारम्भिक परिणाम अनुसार जसपा नेपालका उम्मेदवार गोविन्द चौधरीले अग्र स्थानमा देखिएका छन्। जसपाले १८५ मत प्राप्त गरेको छ भने रास्वपा चुनाव चिन्हले १०७ मत प्राप्त गरेको छ। त्यसैगरी कांग्रेसले ५७, नेकपा एमाले ३५, आम जनता पार्टीले २६ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले १२ मत प्राप्त गरेका छन ।
लगातार चार पटक निर्वाचित भएका साह यश पटक कमजोर देखिएका छ्न । मतगणना जारी रहेकाले अन्तिम परिणाम आउन अझ समय लाग्ने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
