कमल थापाले भने- हार स्वीकार गरें

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २२ गते १९:०४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राप्रपा नेता कमल थापाले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा मतगणना जारी रहँदा मतान्तर धेरै भएकाले हार स्वीकार गरेको बताएका छन्।
  • थापाले विजयोन्मुख सस्मित पोखरेललाई बधाई दिँदै रास्वपाले देशभर उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेकोमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
  • उनले चुनावी परिणामबाट विचलित नहुन र पार्टीलाई अघि बढाउन आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

२२ फागुन, काठमाडौं । राप्रपा नेता कमल थापाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा आफ्नो हार स्वीकार गरेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै थापाले मतगणना जारी रहे पनि मतान्तर धेरै भएकाले हार स्वीकार गरेको बताएका हुन् । उनले विजयोन्मुख सस्मित पोखरेललाई बधाई दिँदै रास्वपाले देशभर उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेकोमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् ।

पछिल्लो मतपरिणामअनुसार यस क्षेत्रमा सस्मितले १९ हजार २२७ मत प्राप्त गरिसकेका छन् । कमल थापाले ११५७ मत पाएका छन् र चौथो स्थानमा छन् ।

थापाले ‘हलो’ चुनाव चिह्नमा मतदान गर्ने मतदाताप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै चुनावी अभियानमा सक्रिय सबै राप्रपा कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिएका छन् ।

साथै उनले चुनावी परिणामबाट विचलित नभई आत्मसमीक्षा गर्दै पार्टीलाई अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले हार–जित चुनावको स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको महत्व नेपाल रहुन्जेल कायम रहने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया

