+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गोरखा-२ मा रास्वपाका कविन्द्रको अग्रता, चक्रे मिलन चौथो स्थानमा

0Comments
Shares
विकास मरहट्टा विकास मरहट्टा
२०८२ फागुन २२ गते १९:१४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गोरखा–२ को प्रारम्भिक मतगणना अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटीले १ हजार ५७१ मत प्राप्त गरी अग्रता लिएका छन्।
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका लेखनाथ न्यौपानेले ४०९ मत ल्याएका छन् भने कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दुवाडीले ३६१ मत प्राप्त गरेका छन्।
  • गोरखा नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ र १२ को मतगणना भईरहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

२२ फागुन, गोरखा । गोरखा–२ को प्रारम्भिक मतगणना अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कविन्द्र बुर्लाकोटीले फराकिलो मतान्तरले अग्रता लिएका छन् । कुल २ हजार ६१६ मत गणना हुँदा उनले १ हजार ५७१ मत प्राप्त गरेका छन् ।

उनलाई पछ्याउँदै गरेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का लेखनाथ न्यौपानेले ४०९ मत ल्याएका छन् । कांग्रेसका प्रकाशचन्द्र दुवाडीको ३६१ मत आएको छ ।

एमालेका चक्रे मिलन गुरुङले भने ११० मत प्राप्त गर्दै चौथो स्थानमा छन् । गोरखा नगरपालिकाको वडाबाट मत गणना सुरु गरिएको हो । हालसम्म वडा नम्वर ११ र १२ को मतगणना भएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
गोरखा–२
लेखक
विकास मरहट्टा

मरहट्टा अनलाइनखबरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चितवन-३ : रेनुभन्दा सोविता साढे ६ हजार बढी मतले अगाडि

चितवन-३ : रेनुभन्दा सोविता साढे ६ हजार बढी मतले अगाडि
उम्मेदवारी नै खारेजीको माग गरिएका टेकबहादुरलाई मनाङीले जिताइदिए

उम्मेदवारी नै खारेजीको माग गरिएका टेकबहादुरलाई मनाङीले जिताइदिए
गोरखा-१ : मौसम खराबीले सबै मतपेटिका संकलन हुन सकेन, मतगणना भोलि मात्रै

गोरखा-१ : मौसम खराबीले सबै मतपेटिका संकलन हुन सकेन, मतगणना भोलि मात्रै
नेकपाले टिकट नदिएपछि रास्वपा छिरेका नरेन्द्रसँग नारायणकाजी ४ हजार बढी मतले पछाडि

नेकपाले टिकट नदिएपछि रास्वपा छिरेका नरेन्द्रसँग नारायणकाजी ४ हजार बढी मतले पछाडि
ढल्यो अहंकारको आसन

ढल्यो अहंकारको आसन
कमल थापाले भने- हार स्वीकार गरें

कमल थापाले भने- हार स्वीकार गरें

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित