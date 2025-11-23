सल्यानमा रमेश मल्लको अग्रता कायमै, पछ्याउँदै रास्वपाका चन्द

२२ फागुन, सल्यान । सल्यानमा जारी मतगणनामा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार रमेशकुमार मल्लले अग्रता फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् ।
हालसम्म ८ हजार ८४६ मतगणना हुँदा मल्लले तीन हजार ५९८ मत प्राप्त गरेका छन् । एक हजार ६२३ मतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का ललितकुमार चन्दले मल्ललाई पछ्याइरहेका छन् । मल्ल र चन्दबीच एक हजार ९७५ मतान्तर छ ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका केशबहादुर विष्टले एक हजार ४८५ मत, नेकपा एमालेका गुलाबजंग शाहले एक हजार ७७ मत र नेकपा माओवादीका चन्द्रबहादुर खड्काले ४७५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
