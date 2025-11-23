चितवन–३ : रेनुभन्दा सोविता १३ हजार बढी मतले अगाडि

२२ फागुन, काठमाडौं । चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा रास्वपा उम्मेदवार सोविता गौतमले मतान्तर बढाउँदै लगेकी छिन् ।
पछिल्लो विवरण अनुसार, गौतमले २३ हजार ५१८ मत प्राप्त गरेकी छिन् ।
दोस्रो स्थानमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी उम्मेदवार रेनु दाहाल छिन् । उनले १० हजार २० मत प्राप्त गरेकी छिन् ।
उनीहरूबीच १३ हजार ४९८ मतको मतान्तर छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका टेकप्रसाद गुरुङले ३ हजार २८, नेकपा एमालेका शंकर थपलियाले २ हजार ४७७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4