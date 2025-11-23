दाङ-२ : शंकर पोखरेलभन्दा दोब्बर मतले विपिन आचार्य अगाडि

२२ फागुन, काठमाडौं । दाङ क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपा उम्मेदवार विपिनकुमार आचार्यले मतान्तर बढाउँदै लगेका छन् ।
२२ हजार मत गणना हुँदा विपिनकुमार आचार्यले १० हजार १०७ मतले प्राप्त गरेका छन् ।
उनी एमालेका शंकर पोखरेल भन्दा दोब्बर मतले अगाडि छन् । शंकरले ४ हजार ७५५ मत प्राप्त गरेका छन् । विपिनले आफ्नो सुरुवाती अग्रतालाई कायम राख्दै मतअन्तार पनि बढाउँदै लगेका छन् ।
त्यस्तै कांग्रेसका किरणकिशोर घिमिरेले ३ हजार ३७० र नेकपाका उम्मेदवार निर्मल आचार्यले २ हजार ८४८ मत प्राप्त गरेका छन् ।
दाङ २ मा कुल ८२ हजार ६ सय मत खसेको थियो ।
