काठमाडौं- ५ : रास्वपाका सस्मित पोखरेल निर्वाचित

- काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा रास्वपाका सस्मित पोखरेल विजयी भएका छन्।
- सस्मित पोखरेलले ३०७३७ मत प्राप्त गरेका छन् भने एमालेका ईश्वर पोखरेलले ४७०१ र कांग्रेसका प्रदीप पौडेलले ९१५९ मत पाएका छन्।
- २०७९ को निर्वाचनमा एमालेका पोखरेललाई कांग्रेसका पौडेलले हराउँदै चुनाव जितेका थिए।
२२ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा रास्वपाका सस्मित पोखरेल विजयी भएका छन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेर र एमाले नेता ईश्वर पोखरेललाई हराउँदै पोखरेल विजयी भएका हुन् । सस्मित पोखरेलले ३०७३७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
एमालेका पोखरेलको ४ हजार ७०१, कांग्रेसका पौडेलको ९ हजार १५९ मत ल्याए । २०७९ को निर्वाचनमा एमालेका पोखरेललाई कांग्रेसका पौडेलले हराउँदै चुनाव जितेका थिए ।
