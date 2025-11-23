कांग्रेसले जितेका ४ क्षेत्र कुन कुन ?

२३ फागुन, काठमाडौं । बिहीबार भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार, नेपाली कांग्रेसले चार ठाउँमा जित निकालेको छ ।
मुस्ताङ–१, रसुवा–१, मनाङ–१ र दैलेख–१ मा गरी कांग्रेसले ४ निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकालेको हो ।
मुस्ताङ–१ बट योगेश गौचन थकालीले जित निकालेका छन् । उनले कांग्रेसका लागि पहिलो जित दिलाएका थिए ।
त्यस्तै, मनाङ १ बाट टेकबहादुर गुरुङले जित निकालेका छन् । त्यसैगरी रसुवा–१ मा मोहान आचार्यले र दैलेख–१ मा बासना थापाले कांग्रेशका लागि जित निकालेका छन् ।
उनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बासनाले मत ल्याएकी छिन् । उनले कुल १२ हजार ३७२ मत ल्याइन् ।
अहिलेसम्म कांग्रेस ९ क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ ।
