+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

देशभर पार्टी कमजोर बन्दा रसुवामा कांग्रेसका मोहनको ह्याट्रिक

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २३ गते २:३८

२३ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट तेस्रोपटक मोहन आचार्यले ह्याट्रिक गरेका छन् ।

रसुवाबाट उठेका आचार्यले १० हजार६५६ मत ल्याएर जित हासिल गरेका हुन् । उनका पछ्याउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदावर वसन्त भट्टले ५ हजार ५७१ मत ल्याए । देशभर पार्टीका अन्य उम्मेदवारको कमजोर मत आइरहेका बेला आचार्यले रसुवामा आफ्नो जित निकालेका हुन् ।

आचार्य रसुवाका लागि परीक्षित र चुनावी रणनीतिका चतुर नेता मानिन्छन् । उनको मुख्य शक्ति नै उनको विगतको जितको शृङ्खला र पारिवारिक प्रभाव हो । २०३३ साल चैतमा रसुवाको लहरेपौवामा जन्मिएका आचार्यले प्रवीणता प्रमाण पत्र तहमात्र पूरा गरेका छन् ।

२०४८ सालबाट विद्यार्थी राजनीतिमा आबद्ध आचार्य २०७८ मा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य पनि भएर काम गरेको उनको अनुभव छ । उनका काका रामकृष्ण आचार्य यसै क्षेत्रबाट २०४८ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) र २०५१ मा राप्रपाबाट सांसद निर्वाचित भई एक कार्यकाल विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीसमेत भएका थिए ।

आचार्यले २०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुईपटक निर्वाचित भइसकेका छन् । २०७९ को निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनबाट आचार्यले जित निकालेका थिए ।

जतिबेला उनले १८ हजार २३५ मत प्राप्त गरेका थिए ।

यो पनि-

राजनीति फापेका आचार्यको ह्याट्रिक गर्ने सुर

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
निर्वाचन नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मोहन आचार्य
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डोटीमा एमालेलाई पछि पार्दै कांग्रेसले लियो अग्रता

डोटीमा एमालेलाई पछि पार्दै कांग्रेसले लियो अग्रता
एमालेले अग्रता लिएका ठाउँमा पनि प्रतिस्पर्धीले दिइरहेछन् कडा टक्कर

एमालेले अग्रता लिएका ठाउँमा पनि प्रतिस्पर्धीले दिइरहेछन् कडा टक्कर
यी निर्वाचन क्षेत्रमा छ १० हजार बढी मतान्तर

यी निर्वाचन क्षेत्रमा छ १० हजार बढी मतान्तर
मोरङको ४ र ६ मा रास्वपाको जित निश्चित, अन्य क्षेत्रमा पनि अग्रता

मोरङको ४ र ६ मा रास्वपाको जित निश्चित, अन्य क्षेत्रमा पनि अग्रता
तेह्रथुममा एमालेका भानुभक्त ढकालको अग्रता कायम

तेह्रथुममा एमालेका भानुभक्त ढकालको अग्रता कायम
‘बालेन भ्रष्टाचारविरोधी नेता हुन् भन्ने भाष्यले यो लहर उत्पन्न भयो’

‘बालेन भ्रष्टाचारविरोधी नेता हुन् भन्ने भाष्यले यो लहर उत्पन्न भयो’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित