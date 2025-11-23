सुनसरी-१ : हर्क साम्पाङ अग्रता बढाउँदै, पछ्याउँदै रास्वपाकी तामाङ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२३ फागुन, काठमाडौं । सुनसरी १ मा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई मतान्तर बढाइरहेका छन् ।
उनले ४८३६ मत ल्याउँदा रास्वपाकी गोमा तामाङले ३४२६ मत ल्याएर पछ्याइरहेकी छन् ।
नेकपाका सूर्यबहादुर भट्टराईले १०८५ मत ल्याएका छन् । कांग्रेसका सुजेन्द्र तामाङले ७२८ मत ल्याएका छन् ।
एमालेका टीकाराम लिम्बूले ५९१ मत मात्रै ल्याएका छन् । राप्रपाका उद्धव श्रेष्ठले ३१३ मत ल्याएका छन् ।
