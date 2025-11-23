अहिलेसम्मकै धेरै मत पाएर सोविता गौतम विजयी

२३ फागुन, चितवन । चितवन क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की उम्मेदवार सोविता गौतम अत्याधिक मतसहित विजयी भएकी छिन् । सोविता गौतमले अहिलेसम्मकै सर्वाधिक मतको जित निकाल्दा कांग्रेस–एमालेका उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।
गौतमले ५९ हजार २ सय ७७ मत ल्याएर जित हात पारेकी हुन् । यो अहिलेसम्मकै सर्वाधिक मतको जित हो ।
गौतमकी निकतम प्रतिप्रस्पर्धी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी उम्मेदवार रेनु दाहालले २० हजार ६ सय १५ मत ल्याइन् । गौतम र दाहाल बीचको मतान्तर ३८ हजार ६ सय ६२ छ ।
रेनुले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर सोवितालाई बधाई दिँदै चितवनवासीको मन जिते पनि मत जित्न नसकेको बताएकी छन् ।
कांग्रेस–एमालेका उम्मेदवारको जमानत जफत
चुनावी प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसका टेकप्रसाद गुरुङ ८ हजार ३ सय ४४ मत ल्याए भने एमाले उम्मेदवार शंकरराज थपलिया ५ हजार ४ मत ल्याएका छन् । कांग्रेस र एमालेका दुबै उम्मेदवारको जमानत जफत भएको छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट राप्रपाका विक्रम पाण्डेले ३४ हजार भन्दा बढी मत ल्याएर विजयी भएका थिए । यसपटक भने राप्रपाका उम्मेदवार दिपक थापा मगरले जम्मा १ हजार २ सय २६ मत मात्रै ल्याए ।
