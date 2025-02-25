+
English edition

आर्सनल एफए कपको क्वाटरफाइनलमा

२०८२ फागुन २३ गते २२:३६ २०८२ फागुन २३ गते २२:३६

आर्सनल एफए कपको क्वाटरफाइनलमा

  • आर्सनलले एफए कपको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।
  • इबेरेची एजेले दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्दै निर्णायक गोल गरे ।
  • आर्सनलले मान्सफिल्ड टाउनलाई २-१ ले पराजित गरेको हो ।

२३ फागुन, काठमाडौं । इबेरेची एजेले दोस्रो हाफमा मैदान प्रवेश गर्दै निर्णायक गोल गरेपछि आर्सनलले तेस्रो श्रेणीको मान्सफिल्ड टाउनलाई शनिबार २-१ ले पराजित गर्दै एफए कपको क्वाटरफाइनलमा प्रवेश गरेको छ ।

इएफएल लिग वान खेल्ने क्लब मान्सफिल्डको घरेलु मैदान फिल्ड मिलमा भएको खेलमा नोनी मादुएकेले ४१औं मिनेटमा गोल गर्दै आर्सनललाई अग्रता दिलाएका थिए ।

घरेलु टोली मान्सफिल्डका लागि विल्स इभान्सले ५०औं मिनेटमा गोल गर्दे खेल बराबरीमा ल्याएका थिए ।

तर वैकल्पिक खेलाडीको रुपमा मैदान प्रवेश गरेका एजेले ६६औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरे । एजे ६२औं मिनेटमा काई हाभार्टको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेका थिए ।

हाल प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानमा रहेको आर्सनलले सर्वाधिक १४ पटक एफए कप उपाधि जितेको छ ।

यसअघि नै लिभरपुल एफए कपको क्वाटरफाइनल पुगिसकेको छ ।

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

