सिन्धुपाल्चोक-२ मा नेकपाका दुलालले फराकिलो अन्तर बनाउँदै

२३ फागुन, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोक–२ मा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले फराकिलो अन्तर बनाउन थालेको छ । साँझ ११ बजेसम्मको पछिल्लो मत परिणामअनुसार नेकपाका युवराज दुलालले १० हजार ७९९ मत पाएका छन् ।
उनलाई नेपाली कांग्रेसका वंशलाल तामाङले ८ हजार ९९९ मत सहित पछ्याइरहेका छन् । उनीहरूबीच १८ सय मतको अन्तर छ ।
त्यस्तै तेस्रोमा नेकपा एमालेका शेरबहादुर तामाङ छन् । उनले ७ हजार २२८ मत ल्याएका छन् ।
यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने कमजोर देखिएको छ । अहिलेसम्मको मत परिणाम अनुसार रास्वपाका झलककुमार श्रेष्ठ ५ हजार ८७४ छ ।
#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4