सर्लाही-४ : अमरेश- २५०८५, गगन- १६३३५

२३ फागुन, काठमाडौं । सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ मा रास्वपाका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहले मतान्तर बढाउँदै लगेका छन् ।
पछिल्लो मत परिणाम अनुसार रास्वपा उम्मेदवार सिंहले २५ हजार ८५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
उनका प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार गगनकुमार थापाले भने १६ हजार ३ सय ३५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
काठमाडौं-४ मा निर्वाचन लडिरहेका कांग्रेस सभापति थापा सर्लाही गएपछि यो क्षेत्र चर्चाको केन्द्र बनेको थियो ।
यद्यपि, थापाले आफ्नो पक्षमा मत ल्याउन सकेका छैनन् ।
