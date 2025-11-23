रेशमको पार्टी छाडेर उनकै किल्लामा उदाएकी कोमल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- ज्ञवाली पहिलो प्रयासमै सांसद बनेकी हुन् र उनले भ्रष्टाचार शून्य बनाउने प्रतिबद्धता लिएर मत मागेकी थिइन्।
- रास्वपाले प्रदेश सभापति प्रकाश विष्टलाई टिकट नदिँदा असन्तुष्ट विष्टसहितका नेताहरूले ज्ञवालीको समर्थन छोडेका छन्।
२३ फागुन, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलाली–१ बाट नागरिक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) ले जितको सुरुवात गरेको छ । कैलाली–१ मा रास्वपाकी कोमल ज्ञवालीले जित निकाल्दै सुदूरपश्चिममै विजयको सुरुवात गरेकी हुन् ।
१७ हजार ८६२ मतसहित ज्ञवाली प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी चौधरीले १२ हजार ८६७ मत ल्याए ।
ज्ञवाली पहिलो प्रयासमै संसदीय यात्रा तय गर्न सफल भएकी छिन् । लामो राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकी ज्ञवालीले रेशम चौधरी संरक्षक रहेको तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको कोषाध्यक्षको रूपमा काम गरेकी थिइन् ।
चौधरीले २०७९ मा डिल्लीबजार कारागारबाट खोलेको पार्टीको कोषाध्यक्षको भूमिकामा रहेर काम गरेकी ज्ञवालीले अहिले थारु बाहुल मानिने उनकै क्षेत्रबाट संसदीय यात्र तय गरेकी छन् । टीकापुर घटनाको मुख्य योजनाकारको अभियोगपछि फरार रहेकै अवस्थामा रेशम चौधरीले २०७४ मा यो क्षेत्रमा चुनाव जितेका थिए ।
२०७९ मा भने उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठले भारी मतले नाउपाबाट जितेकी थिइन् । नाउपा टुटफुट र विभाजनको चपेटमा फसेपछि चुनावअघि मात्र उनी रास्वपा प्रवेश गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) को स्थापनाकालदेखि नै भूमिका निभाएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति इञ्जिनियर प्रकाश विष्ट कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बन्न चाहन्थे । तर रास्वपाले प्रदेशमा संगठन विस्तारमा भूमिका खेलेका विष्टलाई टिकट नै दिएन ।
सभापति रवि लामिछानेले ज्ञवालीलाई टिकट दिएपछि टीकापुर नगरपालिका, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकाका पार्टी प्रमुखहरूले तत्काल सच्याएर प्रदेश सभापति विष्टलाई उम्मेदवार बनाउन माग समेत गरेका थिए । तर त्यो मागको सुनवाइ भएन ।
असन्तुष्ट विष्टसहितका नेताहरूको साथ लिएर ज्ञवालीले पहिलो प्रयासमै सांसद बन्ने रेकर्ड बनाएकी छन् । २०३५ मंसिर ४ गते टीकापुर नगरपालिका–२, सीतापुरमा बुवा जानकीविक्रम ज्ञवाली र आमा मुक्ता ज्ञवालीको कोखबाट जन्मिएकी थिइन् । प्रारम्भिक शिक्षा टीकापुरकै करुणा स्कुलबाट लिइन् ।
काठमाडौंको शिशु विद्याश्रमबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी उनले नेपाल कमर्श क्याम्पसबाट व्यवस्थापन संकायमा स्नातक अध्ययन पूरा गरिन् । व्यवसाय र व्यवस्थापन क्षेत्रमा रुचि राख्ने उनी विगत पाँच वर्षदेखि काठमाडौं र कैलालीमा कृषियन्त्र उपकरण तथा बिउबिजनको व्यवसाय गरिरहेकी छन् ।
नाउपाको संस्थापक केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बन्न अघि भने उनी कुनै पनि पार्टीमा आवद्ध थिइनन् । रास्वपा प्रवेश गरे लगत्तै टिकट पाएकी ज्ञवालीले भ्रष्टाचार शून्य बनाउने प्रतिबद्धता लिएर मत मागेकी थिइन् । कैलाली–१ को कृषि र पर्यटनमा आधारित विकास, स्वरोजगारी सिर्जना र युवालाई क्षेत्रमै रोक्ने योजनालाई पनि एजेन्डा बनाएकी थिइन्।
थारु बाहुल क्षेत्र भएकाले सांस्कृतिक पर्यटन, कृषि प्रशोधन उद्योग र स्थानीय उद्यम प्रवद्र्धनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेमा ध्यान दिने उनी बताउँछिन् ।
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा
