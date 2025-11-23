+
सिरहा-४ : पाँच पूर्वमन्त्री पराजित गर्दै रास्वपाका तपेश्वर यादव विजयी

यादवले ३६ हजार २१० मत प्राप्त गर्दै जित हात पारेका हुन् ।

सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ फागुन २३ गते २३:२३

२३ फागुन, सिरहा । सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार तपेश्वर यादव २८ हजारभन्दा बढी मतान्तरले विजयी भएका छन् । शनिबार साँझ सम्पन्न मतगणनाको  अन्तिम परिणामअनुसार यादवले ३६ हजार २१० मत प्राप्त गर्दै जित हात पारेका हुन् ।

यादवका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अजयशंकर नायकले ७ हजार ९७२ मत प्राप्त गरे । यस्तै जनमत पार्टीका डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले ५ हजार ४१ मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थान हासिल गर्दा नेकपा एमालेका धर्मनाथ साह ४ हजार २२७ मतसहित चौथो स्थानमा रहे ।

नेपाली कांग्रेसकी चन्द्रकलादेवी यादवले ४ हजार ६१, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का राजकिशोर यादवले ३ हजार ४८४, बहुजन शक्ति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवानले २७९ मत प्राप्त गरे ।

विजयी उम्मेदवार यादवले यो क्षेत्रमा पाँच जना पूर्वमन्त्रीलाई नै पछि पारेका हुन् ।

लेखक
सुरेश राय

