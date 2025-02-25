यमालको गोलमा बार्सिलोना विजयी, शीर्ष स्थानमा चार अंकको अग्रता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- लामिन यमालको एक मात्र गोल मदतमा ला लिगामा बार्सिलोनाले एथ्लेटिक क्लबलाई १-० ले पराजित गरेको छ ।
- शीर्ष स्थानमा चार अंकको अग्रता बनाएको बार्सिलोनाले २७ खेलबाट ६७ अंक जोडेको छ । दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडको ६३ अंक छ ।
- १८ वर्षिय लामिन यमालले ६८औं मिनेटमा पेड्रीको पासमा गोल गरेका थिए ।
२४ फागुन, काठमाडौं । लामिन यमालको एक मात्र गोल मदततमा स्पानिस ला लिगाको शीर्ष स्थानमा रहेको बार्सिलोनाले एथ्लेटिक क्लबलाई १-० ले पराजित गर्दै बार्सिलोनाले शीर्ष स्थानमा चार अंकको अग्रता बनाएको छ ।
यो जितपछि लिग लिडर बार्सिलोनाले दोस्रो स्थानको रियल मड्रिडमाथि फेरि ४ अंकको अग्रता कायम गरेको छ ।
जितपछि बार्सिलोनाले २७ खेलबाट ६७ अंक जोडेको छ । समान खेलबाट रियलको ६३ अंक छ । मड्रिडले शुक्रबार राती सेल्टा भिगोलाई हराउँदै बार्सिलोनासँग अंकदूरी एक मा झारेको थियो ।
एथ्लेटिक क्लब ३५ अंकसहित नवौँ स्थानमा छ ।
एथ्लेटिकको मैदान स्टाडियो डे सान माम्समा भएको खेलमा यमालले ६८औं मिनेटमा पेड्रीको पासमा एक मात्र गोल गरेका थिए ।
१८ वर्षिय यमालको यस सिजन यो १९औं गोल हो । गत साता उनले भियारियाल विरुद्ध करियरकै पहिलो ह्याट्रिक गरेका थिए ।
