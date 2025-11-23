+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

महांकाल गाउँपालिका उपाध्यक्ष गोलेले गरिन् मासिक तलबभत्ता नलिने घोषणा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २४ गते ९:२१

काठमाडौं । ललितपुरको महांकाल गाउँपालिका उपाध्यक्ष डोल्मा माया गोलेले राज्यबाट मासिक रुपमा पाउने तलबभत्ता वापतको रकम सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा खर्च गर्ने घोषणा गरेकी छन् । आज ८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा उपाध्यक्ष गोलेले सो घोषणा गरेकी हुन् ।

अनलाइनखबर डटकमको २०८१ सालको ५० प्रभावशाली महिलामा छनौट भएकी गोलेले सामाजिक सन्जालमा लेखेकी छन्, ‘महिला दिवसको अवसरमा तपाईंहरु आमा, दिदी, वहिनीलाई साक्षी राखेर अबबाट मैले राज्यबाट पाउने तलव भत्ता वापतको रकम नलिने र मासिक रुपमा आउने तलब भत्ता बापतको रकम जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, महिला, किसान, शिक्षक, युवा, स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायत क्षेत्रमा खर्च गरिने घोषणा गरेको छु ।’

उनले थप लेखेकी छन्, ‘मैले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सवारी साधन समेत परिवारमा कोही सहारा नभएका जेष्ठ नागरिक, अपांग भएको अति विपन्न नागरिकहरु सरकारी सेवा लिन पालिका र वडा आउन जानका लागि मासिक वृद्धभत्ता लिन पालिका केन्द्रको बैंकसम्म पुर्‍याउन सहजीकरण गरिनेछ ।’

यद्यपि पालिकाभरिबाट मात्र यो सेवा उपभोग गर्न पाइने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि महांकाल गाउँपालिका महिला तथा बालबालिका शाखाले सम्बन्धित वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधि एवं सचिव र स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुसँग समन्वय गरेर यो सेवा लिन सकिने उपाध्यक्ष गोलेको भनाइ छ ।

फेसबुकमा आफ्नो मोबाइल नम्बरसमेत सार्वजनिक गरेर उनले भनेकी छन्, ‘खुलेर भन्नुस्,  तपाईंको आपत–विपत, दु:खको पीडामा मसँगै रहनेछु ।’

#ResultWithOK View All Results
चुनावी नतिजा २०८२
LIVE
चर्चित उम्मेदवार पार्टी उम्मेदवार हट सिट
पार्टीहरू
अग्रता
जित
कुल सिट
Change
सामानुपातिक मत
Loading election results...

प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस डोल्मा माया गोले तलबभत्ता महांकाल गाउँपालिका ५०  प्रभावशाली महिला
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै

सत्ताका सिकारी प्रचण्ड अब संसदका साक्षीमात्रै
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित