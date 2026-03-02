+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम

२०८२ फागुन २४ गते ८:५१ २०८२ फागुन २४ गते ८:५१

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम

२४ फागुन, काठमाडौं । नारी दिवस २०२६ को अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ले काठमाडौंमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कार्यक्रममा उपस्थित ४० भन्दा बढी महिला शल्यचिकित्सकहरूले आफ्नो अनुभव सुनाएका थिए ।

यो संस्थालाई संस्थागत गर्न गरेको मेहनतबारे कार्यसमिति सदस्यहरूले प्रष्ट पारेका थिए । उक्त कार्यक्रम मा केही चिकित्सकहरूले नृत्य र गायन पनि प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसै अवसरमा संस्थाको वार्षिक साधारण सभा पनि सम्पन्न भएको थियो । साधारण सभाबाट निम्न पदाधिकारीहरू निर्विरोध चयन भएका छन् ।

अध्यक्ष : प्रा. डा. पलेस्वाँ जोशी लाखे

महासचिव : डा. क्षतेन योञ्जन तामाङ

कोषाध्यक्ष : डा. सुजिता हिराचन

सदस्य : डा. माया भट्टाचन

सदस्य : डा. नम्रता खड्का

साथै उक्त कार्यक्रममा डा. प्रतिभा धौबडेलको स्मृतिमा उनको परिवारले स्थापना गरेको ‘डा. प्रतिभा धौबडेल मेमोरियल स्कलरशिप’ वितरण गरिएको थियो। उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने चिकित्सकहरू निम्नअनुसार रहेकाछन् ।

डा. ईशा दाहाल, डा. दक्षता शाक्य, डा. रश्मी पुडासैनी, डा. सीमा परवीन, डा. सृजना न्यौपाने, डा. उरूषा पाठक, डा. निहारिका मालेगो, डा. शिवानी पाख्रिन, उहाँहरूले जनही ५० हजार रुपैयाँ छात्रवृत्ति प्राप्त गर्नुभएको थियो । स्व डा. प्रतिभा धौबडेलको परिवारको समेत उपस्थिमा यो छात्रवृत्ति हस्तान्तरण गरिएको थियो।

यो छात्रवृत्ति यस वर्ष पहिलो पटक प्रदान गरिएको हो । साथै, जनरल सर्जरी अध्ययनरत महिला चिकित्सकहरू मध्यबाट चयन गरी अब देखि नियमित रूपमा यो छात्रवृत्ति प्रदान गरिने संस्थाका अध्यक्ष प्रोफेसर डा. पलेस्वाँ जोशी लाखेले जानकारी दिइन् ।

महिला सर्जन
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम

नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

नेपाली चिकित्सक दिवस : ७५ वर्षको इतिहास, मर्यादा र मौन प्रतिबद्धता

नेपाली चिकित्सक दिवस : ७५ वर्षको इतिहास, मर्यादा र मौन प्रतिबद्धता

ओइल पुलिङदेखि मधुमेहसम्म : हुँदैन मुख स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न

ओइल पुलिङदेखि मधुमेहसम्म : हुँदैन मुख स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न

पाचनसम्बन्धी समस्यामा ज्वानोले दिन्छ छिट्टै राहत

पाचनसम्बन्धी समस्यामा ज्वानोले दिन्छ छिट्टै राहत

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

ट्रेन्डिङ

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना

बजारमा छ्यापछ्याप्ती ‘ट्रान्सफ्याट’ युक्त खाना, मुटु र मस्तिष्कले तिर्दैछ जुर्माना
७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम

गलगाँड हटायो आयोडिनयुक्त नुनले, तर त्यसैले बढाउँदैछ थाइराइडको जोखिम
शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता

शरीर जल्यो, मन जलेन : रविलक्ष्मीको त्यो सहनशीलता
अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?

अभिनेता सुनिल थापालाई भएको थियो ‘साइलेन्ट हार्टअट्याक’, कसरी यो मृत्युको कारण बन्न सक्छ ?
कस्तो अन्डा खाँदै हुनुहुन्छ ? म्याद गुज्रिएको हुन सक्छ

कस्तो अन्डा खाँदै हुनुहुन्छ ? म्याद गुज्रिएको हुन सक्छ

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

फिचर

सबै
नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम
स्वास्थ्य समाचार

नारी दिवसको अवसरमा ‘वमन सर्जन्स अफ नेपाल’ को विशेष कार्यक्रम

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?
स्वास्थ्य समाचार

किन खुसी छैनन् नेपाली डाक्टर ?

नेपाली चिकित्सक दिवस : ७५ वर्षको इतिहास, मर्यादा र मौन प्रतिबद्धता
स्वास्थ्य समाचार

नेपाली चिकित्सक दिवस : ७५ वर्षको इतिहास, मर्यादा र मौन प्रतिबद्धता

ओइल पुलिङदेखि मधुमेहसम्म : हुँदैन मुख स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य

ओइल पुलिङदेखि मधुमेहसम्म : हुँदैन मुख स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गर्न

पाचनसम्बन्धी समस्यामा ज्वानोले दिन्छ छिट्टै राहत
पेट तथा कलेजो रोग

पाचनसम्बन्धी समस्यामा ज्वानोले दिन्छ छिट्टै राहत

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

७२ घण्टे औषधि : महिलाको शरीरमा के हुन्छ, जब यो खाइन्छ ?