२४ फागुन,काठमाडौं । महोत्तरी-४ मा रास्वपाकी गौरी कुमारी विजयी भएकी छन् । जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्रकुमार यादवलाई पराजित गर्दै विजयी भएकी हुन् ।
विजयी भएकी गौरीले ३० हजार १३२ मत पाइन् भने जसपा नेपालका यादवले ८७४२ मत मात्रै पाए ।
तेस्रो भएका कांग्रेसका महेन्द्रकुमार रायले ६९४४, एमालेकी निलम अधिकारीले ६१९२ र नेकपाका भरतप्रसाद साहले ५३३६ मत पाएका छन् ।
