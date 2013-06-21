+
+
तोलामा ३ हजार ७ सय घट्यो सुन

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २५ गते १०:५७

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले सोमबार सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १३ हजार २ सय रुपैयाँ कायम गरेको छ।
  • सोमबार सुनको भाउ अघिल्लो दिनको तुलनामा ३ हजार ७ सय रुपैयाँले घटेको छ।
  • चाँदीको भाउ पनि प्रतितोला ६५ रुपैयाँले घटेर ५ हजार ४१० रुपैयाँ कायम भएको छ।

२५ फागुन, काठमाडौं । सोमबार सुनको भाउ तोलामा ३ हजार ७ सय रुपैयाँ घटेको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यस दिन सुनको भाउ प्रतितोला ३ लाख १३ हजार २ सय रुपैयाँ तय गरेको छ । अघिल्लो दिन ३ लाख १६ हजार ९ सय रुपैयाँमा सुनको कारोबार भएको थियो ।

यसअघि माघ १५ गते सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च प्रतितोला ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पुगेको रेकर्ड छ ।

चाँदी पनि केही घटेको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला ६५ रुपैयाँले चाँदीको भाउ घटेसँगै ५ हजार ४१० रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन ५ हजार ४७५ रुपैयाँ थियो ।

सुनचाँदी भाउ
Hot Properties

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

महिलामा ५ रोगको जोखिम पुरुषभन्दा बढी

6 Stories
चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories

