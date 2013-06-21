+
+
आज बिहान साढे ८ बजेसम्मको समानुपातिक मतको आधारमा कुन दलले कति सिट थपे ?

आज बिहान साढे ८ बजेसम्म १ करोड ३ लाख ४४ हजार ९५२ समानुपातिक मतगणना हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली कांग्रेसभन्दा तेब्बर बढी मत पाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २६ गते ८:४२

२६ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ को प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भइसके पनि समानुपातिकतर्फको मतगणना भने जारी छ । आज बिहान साढे ८ बजेसम्म १ करोड ३ लाख ४४ हजार ९५२ समानुपातिक मतगणना हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेपाली कांग्रेसभन्दा तेब्बर बढी मत पाएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट जितेको रास्वपाले समानुपातिकतर्फ हालसम्म ४९ लाख ६७ हजार ४३ मत पाएको छ । रास्वपाले समानुपातिक मतबाट मात्रै ५८ सिट थप्ने सम्भावना छ ।

प्रत्यक्षमा १८ सिट जितेर दोस्रो भएको नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ १६ लाख ८४ हजार १७५ मत पाएको छ । कांग्रेसले समानुपातिक मतबाट थप १९ सिट पाउने सम्भावना छ ।

यसैगरी प्रत्यक्षमा ९ सिट जितेको नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ १४ लाख २४७ मत पाएको छ । एमालेले समानुपातिक मतबाट १६ सिट थप्ने सम्भावना छ ।

प्रत्यक्षमा ७ सिट जितेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले समानुपातिकतर्फ ७ लाख ६१ हजार ६८० मत पाएको छ । उसले समानुपातिक मतबाट थप ९ सिट पाउने सम्भावना छ ।

चार महिना अघि मात्रै स्थापना भएर पनि प्रत्यक्षमा ३ सिट जितेको श्रम संस्कृति पार्टीले समानुपातिकमा ३ लाख ४९ हजार १४० मत पाएको छ । थ्रेसहोल्ड नाघेर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको श्रम संस्कृतिले समानुपातिक मतबाट ४ सिट थप्ने सम्भावना छ ।

यसैगरी प्रत्यक्षमा एक सिट जितेको राप्रपाले समानुपातिकमा ३ लाख २३ हजार ५३५ मत प्राप्त गरेको छ र ऊ पनि राष्ट्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ । हालसम्मको समानुपातिक मतको आधारमा राप्रपाले पनि ४ सिट थप पाउने सम्भावना देखिएको छ ।

चुनावी नतिजा २०८२
प्रत्यक्ष सिट — प्रतिनिधि सभा

कुल सिट: १६५
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ समानुपातिक मतपरिणाम
