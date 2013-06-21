कांग्रेस महामन्त्री भन्छन्- यही व्यवस्थामै बहुमत आउने पुष्टि भयो

२६ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले यही व्यवस्थामै बहुमत ल्याउन सकिने कुरा पुष्टि गरेको बताएका छन् । मंगलबार फेसबुकमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई बधाई दिँदै महामन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘आम निर्वाचन २०८२ मा बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएकोमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने जी र प्रधानमन्त्री उम्मेदवार बालेन्द्र शाह जीलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना,’ महामन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘यस मत परिणामले अहिलेको व्यवस्थामै पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकिने पुष्टि गरेको छ ।’
अब बन्ने सरकारले देश र जनताको हितका लागि काम गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘त्यस्ता हरेक काममा हाम्रो साथ र समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाउँदछौँ,’ उनले लेखेका छन् ।
दूरगामी महत्त्व राख्ने मुद्दाहरूमा साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नसमेत उनले आह्वान गरेका छन् ।
