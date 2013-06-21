दलित अधिकारकर्मीद्वारा काठमाडौंमा खबरदारीसहित प्रदर्शन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- दलित अधिकारकर्मी तथा युवाहरूले काठमाडौंको माइतिघरमा दलितमाथि बढ्दो हिंसाविरुद्ध खबरदारीसहित प्रदर्शन गरेका छन्।
- उनीहरूले देशभर दलितमाथि हिंसा, बलात्कार र हत्या बढ्दै गएको भन्दै न्यायको माग गरेका छन्।
- प्रदर्शनमा सहभागीहरूले 'महिला हिंसा अन्त्य गर, बलात्कारीलाई कडा कारबाही गर' लगायतका नारा लगाएका छन्।
२७ फागुन, काठमाडौं । दलित समुदायमाथि हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै दलित अधिकारकर्मी तथा युवाहरुले काठमाडौंमा खबरदारीसहित प्रदर्शन गरेका छन् ।
देशभर दलितमाथि हिंसा, बलात्कार र हत्या बढ्दै गएको भन्दै पीडितहरूको न्यायका लागि भन्दै उनीहरुले बुधबार काठमाडौंको माइतिघरमा खवरदारीसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । साथै उनीहरुले मृतकको आत्माको शान्तिका लागि दीप प्रज्वलन समेत गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘महिला हिंसा अन्त्य गर, बलात्कारीलाई कडा कारबाही गर, सरकार बदलियो, समाज बदलिएन, महिला शोषणविरुद्ध एक हौं’ लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।
उनीहरूले निर्वाचनपछि दलित समुदायका व्यक्तिहरू संसदमा पुगेकाले अब दलितहरूको मुद्दालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
साथै उनीहरूले यसअघि सडकमा बसेर सँगै आन्दोलन गरेकाहरुले संसद् र सरकारबाट दलित अधिकारका लागि गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
