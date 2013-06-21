काठमाडौंको खाली जग्गामा भेटियो पुरुषको शव

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं महानगरपालिका–६ नयाँबस्ती नागेश्वर गल्ली एरियामा अन्दाजी ५० वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको छ।
- प्रहरीले शव सडक नजिकै खाली जग्गामा फेला परेको र मृतकको पहिचान खुलेको छैन भनेको छ।
३० फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–६ स्थित नयाँबस्ती नागेश्वर गल्ली एरियामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ ।
मृत भेटिएका पुरुष अन्दाजी ५० वर्षीय रहेको प्रहरीको भनाइ छ । केन्द्रीय समाचार कक्षले दिएको जानकारी अनुसार, मृतक पुरुषको पहिचान भने खुलेको छैन ।
सडक नजिकै खाली जग्गामा उनको शव शनिबार फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
