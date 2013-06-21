कांग्रेस किल्ला भत्काउने पूर्वशिक्षक राजन

३४ हजार ६५२ मतको विशाल अन्तरले जनताको विश्वास पुराना दलहरूबाट टाढा सरेको र नयाँ शक्तिप्रति आकर्षित भएको स्पष्ट सन्देश दियो । त्यसैले अब यो क्षेत्रलाई ‘जनताको गढ’ भन्नुपर्ने बताउँछन् गौतम ।

कौशल काफ्ले कौशल काफ्ले
२०८२ चैत १ गते २१:४६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजन गौतमले २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नवलपुर–१ क्षेत्रबाट फराकिलो मतान्तरसहित विजय हासिल गरे।
  • गौतमले स्थानीय विकास र नीति दुवैमा सन्तुलित भूमिका खेल्ने र मुख्य मुद्दा रोजगारी रहेको बताएका छन्।
  • उनी हाल रास्वपाको गण्डकी प्रदेश सभापति हुन् र नवलपुरवासीलाई निराश नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

१ चैत, काठमाडौं । नवलपुर–१ लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको अभेद्य किल्ला मानिन्थ्यो । तीन दशकदेखि कांग्रेसले प्रभाव जमाउँदै आएको यो क्षेत्रमा सो पार्टीका पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले पनि पटक–पटक निर्वाचन जितेका थिए ।

तर, २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यो पुरानो इतिहास पूर्ण रूपमा उल्टियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का राजन गौतमले फराकिलो मतान्तरसहित विजय हासिल गरे । गौतमले ५० हजार ९४५ मत प्राप्त गरे भने निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका बालकृष्ण घिमिरेले १६ हजार २९३ मत मात्र ल्याए । एमालेका भगिरथ सापकोटा ९ हजार १३१ मतसहित तेस्रो स्थानमा रहे ।

३४ हजार ६५२ मतको विशाल अन्तरले जनताको विश्वास पुराना दलहरूबाट टाढा सरेको र नयाँ शक्तिप्रति आकर्षित भएको स्पष्ट सन्देश दियो । त्यसैले अब यो क्षेत्रलाई ‘जनताको गढ’ भन्नुपर्ने बताउँछन् रास्वपाका गौतम । कुनै एक दलको होइन, जनताले आफ्नो अपेक्षा पूरा गर्ने शक्तिलाई रोजेको प्रमाण रहेको उनको भनाइ छ ।

३९ वर्षीय गौतम नवलपुरको देवचुलीमा सुकुम्बासी परिवारमा जन्मिएका हुन् । उनी सानैदेखि मेधावी विद्यार्थी थिए ।

ध्रुवज्योति प्राविबाट प्राथमिक तहमा ‘होल्ड फर्स्ट’ हुँदै देवचुली माविबाट १२ कक्षासम्म ‘फर्स्ट ब्वाई’ बनेर पास गरे । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले डाक्टर बन्ने सपना अधुरो रह्यो । उच्च शिक्षाका लागि भरतपुर वा काठमाडौं जान नसकेपछि स्थानीय स्कुलमै ‘मेजर म्याथ’ लिएर पढे ।

ट्युसन पढाएर परिवार पाल्दै ब्याचलर्स र मास्टर्स (एमएड) पूरा गरे । पछि एमबीबीएस फाइनान्स पनि गरे । शिक्षण पेसामा उनको यात्रा निकै उल्लेखनीय रह्यो ।

२०७१ सालमा मात्र २८ वर्षको उमेरमा देवचुली कलेजको प्रमुख बने । नेपालभरिका सामुदायिक क्याम्पसहरूमा सबैभन्दा कान्छो क्याम्पस प्रमुखको कीर्तिमान बनाए । सुरुमा उमेरका कारण चुनौती सामना गर्नुपरको अनुभव उनीसँग छ । जस्तो, कतिपय ठाउँमा उनलाई अन्य कर्मचारी जस्तै ठानियो, पटकपटक आइडी कार्ड देखाउनुपर्‍यो । तर योग्यता, हुटहुटी र मिहिनेतले सफलता दिलाएको दाबी उनको छ ।

कलेजसँगै अमर र कुमारवर्ती मावि, ओएसिस बोर्डिङ स्कुलमा पनि पढाए । शिक्षा क्षेत्रमा उनको योगदानले उनलाई स्थानीय स्तरमा बलियो पहिचान दियो ।

तर, त्यसबेलासम्म राजनीतिबारे सोचेका थिएनन् । राजनीतिमा प्रवेश भने २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट ‘क्लिक’ भएको थियो । उनका अनुसार, त्यसअघि उनी भोटर मात्र थिए, कुनै पार्टीको सदस्य थिएनन् । तर देशमा परिवर्तन चाहने चाहना बढ्दै गयो ।

गौतमको परिवारको मतदान ट्रेन्ड पनि उस्तै छ । हजुरबुवाले २०१५ मा कांग्रेसलाई, बुवाले २०४८ मा एमालेलाई, आफैंले २०६४ मा माओवादीलाई भोट दिए । तर हरेक पटक अपेक्षा पूरा नभएपछि आफूले पनि मत मात्र फेरेनन्, उम्मेदवार नै बनेर खडा भए । ‘पटकपटक अपेक्षा गर्दा पनि नजितेपछि मेरो परिवार स्विङ भोटर बन्यो,’ उनले सुनाए ।

२०७९ मा रास्वपा गठन भएसँगै उनी जोडिए । त्यसलगत्तै आएको अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा २४ हजार ३०५ मत ल्याएर दोस्रो भए । शशांक कोइरालाले २७ हजार ६७ मत ल्याएर जिते । तर समानुपातिकमा रास्वपाले सबैभन्दा बढी २५ हजार ७७४ मत ल्यायो । यो नतिजाले उनलाई क्षेत्रको बलियो दाबेदारको रूपमा यसअघि नै स्थापित गरेको थियो ।

त्यसैले २०८२ को चुनावमा गौतमले सुरुदेखि नै आत्मविश्वास देखाए । घरदैलोमा जाँदा जनताको आँखा र अभिव्यक्तिले जितको संकेत दिएको उनी बताउँछन् । ‘एक जना भोट दिनेले अर्कोलाई पनि दिनुस्’ भन्दै मत माग्नुभयो । त्यसबेलै मलाई त चुनाव जित्छु होला जस्तो लागेको थियो । नभन्दै जितियो,’ उनले भने ।

शान्तिपूर्ण चुनाव भयो, पुराना गढ भत्किए । जनताले कांग्रेसको विश्वास तोडेको उनको भनाइ छ । यस पटक गौतमलाई जिताएका मतदाताको अपेक्षा पनि मिश्रित छ– बाटो पिच जस्ता विकास–निर्माणका कामसँगै नीति निर्माण तहमा राम्रो भूमिका खेल्ने ।

गौतम स्थानीय विकास र नीति, दुवैलाई सन्तुलित रूपमा हेर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, अहिलेको अवस्थामा मुख्य मुद्दा रोजगारी हो । पहिलो चरणमा खाडी मुलुकबाट फर्काउने, नेपालमा आम्दानी बढाउने योजना छ । भारत–चीनबीचको भौगोलिक अवस्थितिलाई सदुपयोग गर्ने, स्किल म्यानपावर विकास गर्ने ।

उनका अनुसार, उच्च शिक्षामा विद्यार्थी घट्दै गएका छन् । कलेजहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । प्रावि तहका स्कुल पनि बन्द हुने डर बढेको छ । यसलाई रोक्न रास्वपालाई दुई तिहाइ हाराहारी मत दिएको जनताको विश्वास पूरा गर्ने उनको संकल्प छ ।

गौतम अहिले रास्वपाको गण्डकी प्रदेश सभापति पनि रहेका छन् । हाल काठमाडौंमा रहेका उनको ‘काठमाडौंमै हराउने माननीय’ भन्दै पुरानो गुनासो यस पटक नदोहोरिने प्रतिबद्धता छ ।

‘जसरी हुन्छ, नवलपुरवासीलाई निराश नबनाउने गरी काम गर्छु । उहाँहरूले प्रतिनिधि भएको अनुभूति हुने गरी सक्रिय हुन्छु । नीति निर्माणमा पनि उत्तिकै सक्रिय हुन्छु । युवा छु, जोस छ, जनताले काम गर्न चुन्नुभएको छ । अब उहाँहरूको विश्वास कायम गर्छु,’ उनले भने ।

यी हुन् कांग्रेसले टुंगो लगाएका समानुपातिक उम्मेदवार

बालुवाटार पुगेर कांग्रेसका नेताहरूले भेटे प्रधानमन्त्री

एक–दुई दिनमै बैठक बसेर निर्वाचनको समीक्षा गर्छौं : कांग्रेस

समानुपातिकको बन्दसूचीबाट २० जनाको नाम पठाउने कांग्रेसको निर्णय, १५ महिला

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक सुरु, समानुपातिक सांसद छान्ने

समानुपातिक सांसद छान्न कांग्रेस बैठक बस्दै 

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

