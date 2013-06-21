अटम डुराल्ड बनिन् छायांकन विधामा अस्कर अवार्ड जित्ने पहिलो महिला

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फिल्म 'सिनर्स'की छायांकन निर्देशक अटम डुराल्ड अर्कापाउ अस्कर इतिहासमा उत्कृष्ट छायांकनतर्फ पहिलो महिला विजेता बनेकी छन्।
- अर्कापाउले आईम्याक्स ६५ एमएम र अल्ट्रा प्यानाभिजन प्रविधिमा छायांकन गर्ने पहिलो महिला सिनेमाटोग्राफर बनेर पनि इतिहास रचेकी छन्।
- अस्करअघि उनी बाफ्टा, ब्रिटिस सोसाइटी अफ सिनेमाटोग्राफर्स र अमेरिकन सोसाइटी अफ सिनेमाटोग्राफर्स अवार्डमा मनोनयनमा परेकी थिइन्।
लस एन्जलस । फिल्म ‘सिनर्स’ की छायांकन निर्देशक (डीपी) अटम डुराल्ड अर्कापाउले अस्कर इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेकी छन् ।
उनी उत्कृष्ट छायांकन (सिनेमाटोग्राफी)तर्फ अस्कर जित्ने पहिलो महिला बनेकी हुन् । फिलिपिनो र अफ्रिकन-अमेरिकन क्रियोल मूलकी अर्कापाउ यो अवार्ड जित्ने पहिलो महिला हुन् ।
यस विधाको इतिहासमा हालसम्म केवल तीन महिलाले मात्र मनोनयन पाएका थिए । सन् २०१८ मा रेचल मोरिसन चलचित्र “मडबाउन्ड”का लागि, सन् २०२१ मा एरी वेगनर “द पावर अफ द डग”का लागि र सन् २०२२ मा म्यान्डी वाकर “एल्भिस”का लागि मनोनयनमा परेका थिए ।
अर्कापाउले “सिनर्स” चलचित्रका लागि आईम्याक्स ६५ एमएम र अल्ट्रा प्यानाभिजन प्रविधिमा छायांकन गर्ने पहिलो महिला सिनेमाटोग्राफर बनेर पनि इतिहास रचेकी छन् ।
अस्करअघि आयोजित विभिन्न प्रतिष्ठित अवार्डमा पनि अटम डुराल्ड अर्कापाउ मनोनयनमा परेकी थिइन् । उनलाई बाफ्टा अवार्ड, ब्रिटिस सोसाइटी अफ सिनेमाटोग्राफर्स र अमेरिकन सोसाइटी अफ सिनेमाटोग्राफर्सले मनोनयन गरेका थिए ।
अस्करअघि भएका ती सबै अवार्डमा उनी विजेता बन्न सकिनन् । त्यसका बाबजुद पनि अन्ततः उनले ओस्कार जित्दै ठूलो सफलता हासिल गरिन् ।
