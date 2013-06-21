यी हुन् ‘अस्कर अवार्ड २०२६’ का विजेता (लाइभ अपडेट)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अमेरिकाको लस–एन्जलसस्थित डल्बी थिएटरमा ९८ औं एकेडेमी अवार्ड वितरण भैरहेको छ।
- फिल्म 'सिनर्स' १६ विधामा मनोनित भएर प्रारम्भिक वर्चस्व देखाएको छ।
- कोनन ओ’ब्रायनले लगातार दोस्रो वर्ष अवार्ड समारोहको होस्टिङ गरेका छन्।
अहिले अमेरिकाको लस-एन्जलसस्थित डल्बी थिएटरमा ९८ औं एकेडेमी अवार्ड (अस्कर) वितरण भैरहेको छ । विश्व फिल्मको यो सर्वोच्च अवार्डमा फिल्म ‘सिनर्स’ को प्रारम्भिक वर्चस्व देखिएको छ । यो फिल्म १६ विधामा मनोनित भएको थियो ।
अवार्ड समारोह यस वर्ष पनि हास्य कलाकार कोनन ओ’ब्रायनको होस्टिङमा आयोजना भैरहेको छ । लगातार दोस्रो वर्ष उनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन् ।
समारोहअघि स्टारले भरिएको रेड कार्पेट आकर्षण बन्यो । यस वर्ष ‘वेपन्स’ चलचित्रका लागि एमी म्याडिगनले उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्रीको अवार्ड जितेकी छन् । त्यस्तै समारोहमा उपस्थित नभए पनि सिन पेनले उत्कृष्ट सहायक अभिनेताको अवार्ड जितेका छन् ।
अपडेट सूची :
उत्कृष्ट ध्वनि : एफ वान
उत्कृष्ट मौलिक सङ्गीत (ओरिजिनल स्कोर) : सिनर्स
उत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट्स : अवतार फायर एन्ड एश
उत्कृष्ट छोटो वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) फिल्म : अल द एम्प्टी रुम्स
उत्कृष्ट वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) फिचर फिल्म : मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुटिन
सहायक अभिनेता : वन ब्याटल आफ्टर अनदर
प्रोडक्सन डिजाइन : फ्रान्केनस्टाइन
उत्कृष्ट मौलिक पटकथा : सिनर्स
सहायक अभिनेत्री : वेपन्स’
अनुकूलित पटकथा : “वन ब्याटल आफ्टर अनदर
मौलिक पटकथा : सिनर्स
उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म : के-पप डेमन हन्टर्स
उत्कृष्ट एनिमेटेड छोटो फिल्म : द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स
कस्ट्युम डिजाइन : फ्रान्केनस्टाइन
उत्कृष्ट कास्टिङ : वन ब्याटल आफ्टर अनदर
लाइभ-एक्सन छोटो फिल्म : द सिङ्गर्स
मेकअप तथा हेयरस्टाइलिङ : फ्रान्केनस्टाइन
प्रोडक्सन डिजाइन : फ्रान्केनस्टाइन
