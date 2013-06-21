यी हुन् ‘अस्कर अवार्ड २०२६’ का विजेता (लाइभ अपडेट)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत २ गते ७:०४
  • अमेरिकाको लस–एन्जलसस्थित डल्बी थिएटरमा ९८ औं एकेडेमी अवार्ड वितरण भैरहेको छ।
  • फिल्म 'सिनर्स' १६ विधामा मनोनित भएर प्रारम्भिक वर्चस्व देखाएको छ।
  • कोनन ओ’ब्रायनले लगातार दोस्रो वर्ष अवार्ड समारोहको होस्टिङ गरेका छन्।

अहिले अमेरिकाको लस-एन्जलसस्थित डल्बी थिएटरमा ९८ औं एकेडेमी अवार्ड (अस्कर) वितरण भैरहेको छ । विश्व फिल्मको यो सर्वोच्च अवार्डमा फिल्म ‘सिनर्स’ को प्रारम्भिक वर्चस्व देखिएको छ । यो फिल्म १६ विधामा मनोनित भएको थियो ।

अवार्ड समारोह यस वर्ष पनि हास्य कलाकार कोनन ओ’ब्रायनको होस्टिङमा आयोजना भैरहेको छ । लगातार दोस्रो वर्ष उनले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन् ।

समारोहअघि स्टारले भरिएको रेड कार्पेट आकर्षण बन्यो । यस वर्ष ‘वेपन्स’ चलचित्रका लागि एमी म्याडिगनले उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्रीको अवार्ड जितेकी छन् । त्यस्तै समारोहमा उपस्थित नभए पनि सिन पेनले उत्कृष्ट सहायक अभिनेताको अवार्ड जितेका छन् ।

अपडेट सूची :

उत्कृष्ट ध्वनि : एफ वान

उत्कृष्ट मौलिक सङ्गीत (ओरिजिनल स्कोर) : सिनर्स

उत्कृष्ट भिजुअल इफेक्ट्स : अवतार फायर एन्ड एश

उत्कृष्ट छोटो वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) फिल्म : अल द एम्प्टी रुम्स

उत्कृष्ट वृत्तचित्र (डकुमेन्ट्री) फिचर फिल्म : मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुटिन

सहायक अभिनेता : वन ब्याटल आफ्टर अनदर

प्रोडक्सन डिजाइन : फ्रान्केनस्टाइन

उत्कृष्ट मौलिक पटकथा : सिनर्स

सहायक अभिनेत्री : वेपन्स’

अनुकूलित पटकथा : “वन ब्याटल आफ्टर अनदर

मौलिक पटकथा : सिनर्स

उत्कृष्ट एनिमेटेड फिचर फिल्म : के-पप डेमन हन्टर्स

उत्कृष्ट एनिमेटेड छोटो फिल्म : द गर्ल हु क्राइड पर्ल्स

कस्ट्युम डिजाइन : फ्रान्केनस्टाइन

उत्कृष्ट कास्टिङ : वन ब्याटल आफ्टर अनदर

लाइभ-एक्सन छोटो फिल्म : द सिङ्गर्स

मेकअप तथा हेयरस्टाइलिङ : फ्रान्केनस्टाइन

अस्कर अवार्ड २०२६
डा. हेमराज शर्माको नेतृत्वमा एनआरएन एकताबद्ध, नयाँ कार्यसमिति आज घोषणा हुँदै

मौसम पूर्वानुमान : कुन-कुन ठाउँमा वर्षाको सम्भावना ?

यी हुन् रास्वपाले आयोगमा सिफारिस गरेका ५७ समानुपातिक सांसद (सूचीसहित)

रवि लामिछानेको रिटमा आज सुनुवाइ हुने

यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर

राफिन्हाको ह्याट्रिकमा बार्सिलोनाको सानदार जित

इको चेम्बरमा लोकतन्त्र खुम्चिँदा युगले खोजिरहनेछ हाबरमास

कम्युनिस्ट मत खुम्चिँदा किन सम्झिइँदैछ पश्चिम बंगाल ?

रास्वपाको प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक मत बढी, अरू दल खस्किए

‘वैचारिक मत’ घट्दा स्तब्ध कम्युनिस्ट

कमरेडहरू भन्दैछन्– बालेनले के राजनीति जान्या छ !

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

दुई तिहाइको भार

