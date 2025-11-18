मामाघरबाट बेपत्ता बालकको शव भेटियो

हात र शरीरका विभिन्न भाग काटिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ वैशाख २८ गते १८:४४

  • सिरहा लक्ष्मीपुर पतारी-३ का ३ वर्षीय अभियान्सकुमार यादव दुई दिनदेखि बेपत्ता भएर मृत अवस्थामा फेला परेका छन्।
  • उनको शव बरियारपट्टी गाउँपालिका-४ सोहपुरस्थित मामाघर नजिकै हात र शरीरका विभिन्न भाग काटिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ।
  • बालक यादव वैशाख २६ गते दिउँसो १ बजे मामाघरबाट बेपत्ता भएका थिए र खोजबिनपछि शव फेला परेको छ।

२८ वैशाख, जनकपुरधाम । दुई दिनदेखि बेपत्ता सिरहा लक्ष्मीपुर पतारी-३ का बालक अभियान्सकुमार यादव मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका-४ सोहपुरस्थित मामाघर आएका ३ वर्षीय वर्षीय यादवको शव फेला परेको हो ।

हात र शरीरका विभिन्न भाग काटिएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

लक्ष्मीपुर पतारी-३ स्थित घरबाट उनी सोहपुरस्थित मामा घर पुगेका थिए । उनी वैशाख २६ गते दिउँसो १ बजे मामाघरबाटै बेपत्ता भएका थिए ।

नजिकका पोखरी तथा विभिन्न स्थानमा खोजबिन गर्दा बालक यादवको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

ई–बिडिङ प्रकरण : विक्रम पाण्डेको कम्पनीले ७ करोड घटाएर फेर्‍यो बोलकबोल

टेन्टमा उकुसमुकुस सुकुमवासी : तत्काललाई ठिक, भविष्य अनिश्चित

डा. मनोज शर्मा : चोलेन्द्रशमशेरका ‘हिरा’

सुदन मिसिंदा थप बलिया बने हर्क

‘अदालतको स्थापित पद्धतिमा असर पर्ने त्रास देखियो’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ : झस्किए विपक्षी दल

सर्पले डसेमा के गर्ने, के नगर्ने ?

