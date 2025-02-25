राष्ट्रिय फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा चेतन घिमिरे र बालगोपाल साहुखल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा बालगोपाल साहुखल र चेतन घिमिरे नियुक्त भएका छन् ।
- अखिल नेपाल फुटबल संघले चैत १२ गते हङकङ विरुद्ध हुने खेलका लागि साहुखल र घिमिरेलाई सहायक प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जनाएको छ ।
- एन्फाले मदनलाल श्रेष्ठलाई व्यवस्थापक, राजिव कुमार यादवलाई सहायक व्यवस्थापक र पंकज शाही फरफरमेन्स एनालिस्ट नियुक्त गरेको छ ।
३ चैत, काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको सहायक प्रशिक्षकमा बालगोपाल साहुखल र चेतन घिमिरे नियुक्त भएका छन् ।
यही चैत १२ गते हङकङ विरुद्ध हुने खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघले साहुखल र घिमिरेलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जानकारी दिएको छ ।
अहिले भइरहेको राष्ट्रिय लिगमा साहुखलले सातदोबाटो युथ क्लब र घिमिरेल नेपाल पुलिस क्लबको प्रशिक्षण सम्हालिरहेका छन् ।
अब यी दुईले नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक इटालियन गुग्लिएल्मो एरेनालाई सघाउनेछन् ।
यसैगरी मदनलाल श्रेष्ठ व्यवस्थापक, राजिव कुमार यादव सहायक व्यवस्थापक र पंकज शाही फरफरमेन्स एनालिस्ट नियुक्त भएको एन्फाले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई मंगलबार एन्फा मुख्यालयमा एन्फा महासचिव किरण राईले नियुक्ति पत्र प्रदान गरे ।
नेपाल र हङकङबीचको मैत्रीपूर्ण खेल दशरथ रंगशालामा हुनेछ । उक्त खेलमा लागि मुख्य प्रशिक्षक एरेनाले प्रारम्भिक प्रशिक्षणमा ४९ खेलाडीलाई बोलाएका छन् ।
