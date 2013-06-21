नयाँ सांसदलाई स्वागत गर्न पर्खिरहेको संसद्‌का कुर्सी (तस्वीरहरू)

संसद् भवन पूर्ण निर्माण नभएपछि अस्थायी हल तयार पारेर शपथ ग्रहण गराइँदैछ ।

विकास श्रेष्ठ
२०८२ चैत ४ गते १८:२६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भोलि समानुपातिकतर्फकालाई प्रमाणपत्र दिइँदैछ र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउँदैछ।
  • फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ चैत १२ गते सिंहदरबारभित्र अस्थायी हलमा गरिनेछ।
  • सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवन पूर्ण नभएपछि शपथका लागि कुर्सी, बत्ती र माइक जडान गर्ने काम भइरहेको छ।

४ चैत, काठमाडौं । भोलि (बिहीबार) समानुपातिकतर्फकालाई प्रमाणपत्र दिइँदैछ । भोलि नै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निर्वाचन प्रतिवेदन पनि बुझाउँदैछ । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ चैत १२ गते हुँदैछ ।

सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवन अझै पूर्ण निर्माण भइसकेको छैन । संसद् भवन पूर्ण निर्माण नभएपछि अस्थायी हल तयार पारेर शपथ ग्रहण गराइँदैछ ।

अहिले हलमा कुर्सी मिलाउने, बत्ती जडान, माइक जडानलगायत काम भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको क्रममा पुरानो संघीय संसद् भवन पूर्णरुपमा ध्वस्त भएको छ । उक्त भवन ध्वस्त भएपछि शपथका लागि सिंहदरबारभित्रै वैकल्पिक व्यवस्था मिलाइएको हो ।

 

संसद् भवन
समयमै बनेन नयाँ संसद् भवन, बहुउद्देश्यीय हलमा अस्थायी व्यवस्थापन (भिडियो)

नयाँ संसद् भवनमा सांसदहरूलाई स्वागत गर्ने चटारो (तस्वीरहरू)

संसद् भवनको निर्माण प्रगतिबारे राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको चासो

संसद्को नयाँ बैठक सिंहदरबारमै बस्ने

संसद् भवन निर्माणको ठेक्का सम्झौता : फेरि म्याद थप्ने तयारी

संसद् भवनको भाडा सम्झौता रद्द

