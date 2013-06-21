+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौंमा वर्षाले बढायो ट्राफिक जाम

वर्षाले ट्राफिक ‘फ्लो’ अवरुद्ध हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले सचेत भई सवारी चलाउन ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ  ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते १८:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काठमाडौंमा हुरीबताससहितको वर्षाले सडकमा पानी जम्दा ट्राफिक जाम बढेको छ र सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ।
  • काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका एसपी नरेशराज सुवेदीले वर्षाका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्नुभयो।
  • ट्राफिक प्रहरीले सबैलाई हतार नगरी धैर्यताका साथ सवारी चलाउन र सुरक्षित यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ।

६ चैत, काठमाडौं । काठमाडौंमा हुरीबताससहितको वर्षा जारी रहँदा सहरका विभिन्न सडकखण्डमा ट्राफिक जाम बढेको छ । वर्षाका कारण सवारी आवागमन प्रभावित हुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो ।

काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नरेशराज सुवेदीका अनुसार कोटेश्वर क्षेत्रलगायत विभिन्न स्थानको निरीक्षण गर्दा वर्षाका कारण सवारी जाम बढेको छ । उनका अनुसार वर्षाका कारण सडकमा पानी जम्दा सवारी सञ्चालनमा थप समस्या देखिएको हो ।

यसले ट्राफिक ‘फ्लो’ अवरुद्ध हुने र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले सचेत भई सवारी चलाउन ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ  । सबैलाई हतार नगरी धैर्यताका साथ सवारी चलाउन र सुरक्षित यात्रा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

‘सबै स्थानमा ट्राफिक प्रहरी परिचालन गरिएको छ, तर वर्षाका कारण सवारीसाधनको चाप बढेको छ’, एसपी सुवेदीले  भने, ‘ट्राफिक नियमको पालना गर्दै सुरक्षित यात्रा गर्नुपर्छ । हतारको मनस्थितिले दुर्घटना हुनसक्छ ।’

हुरीबतासका कारण सडक किनारमा रहेका रुख ढल्ने, बिजुली तथा टेलिफोनका तार चुँडिने, पोल लड्ने तथा घरका छाना उड्ने जोखिम पनि रहेको अवस्थामा सकेसम्म अनावश्यक यात्रा नगर्न र यात्रा गरिहाल्नुपरेमा सावधानी अपनाउन ट्राफिक प्रहरीको अनुरोध छ ।

यस्तै, वर्षाका समयमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नुका मुख्य कारणमा चालकको हतारो मनस्थिति, लेन मिच्ने प्रवृत्ति, ट्राफिक बत्ती तथा सङ्केतको उल्लङ्घन प्रमुख रहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । साथै, काठमाडौँका सडकमा रहेका खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्दा दुर्घटनाको सम्भावना अझ बढ्ने बताइएको छ ।

माइतीघर, पुतलीसडक र तीनकुनेलगायत स्थानमा वर्षाका कारण सडकमा समेत पानी जमेको छ । –रासस

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
काठमाडौं ट्राफिक जाम वर्षा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

काठमाडौं जिल्लामा एक महिनामै १९९ साइबर अपराध तथा ठगीका घटना

काठमाडौंको नागार्जुनबाट १ करोड १६ लाख नगदसहित दुई हुन्डी कारोबारी पक्राउ

काठमाडौंवासीलाई आँखा पोल्ने समस्या किन भइरहेको छ ?

काठमाडौंको मत विश्लेषण : मतदाताको रोजाइ दल कि उम्मेदवार ?

काठमाडौंमै आठ हजारभन्दा बढी मत बदर

प्रदूषणले धुम्मियो काठमाडौं (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

रविको विजय-वक्तव्य, गगनको पराजयपत्र

कांग्रेस संकट : समानान्तर गतिविधिको तयारीमा देउवा समूह

राजीनामा अस्वीकृत भए फेरि सभापतिमा फर्किन्छन् गगन ?

अरू मुस्कुराइरहे, उनको आँसु झरिरह्यो

रास्वपाका १८२ सांसदको नालीबेली

एमालेमा समस्या माथि, समीक्षा तल

बिरामी हेर्दै गरेका डाक्टर अब कानुन बनाउने थलोतिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित