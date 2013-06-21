+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

ऊर्जा संकटको प्रभाव : भारतमा रहेका नेपाली श्रमिक फर्किन थाले

विशेषगरी होटलमा काम गर्ने नेपाली युवा ग्यासको अभावमा व्यवसाय बन्द हुनथालेपछि स्वदेश फर्किन थालेका हुन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ६ गते २१:०३

६ चैत, सुदूरपश्चिम । एलपी ग्यासको अभाव हुन थालेपछि भारतका विभिन्न सहरमा मजदुरी गरिरहेका नेपाली श्रमिक युवा स्वदेश फर्किन थालेका छन् । विशेषगरी होटलमा काम गर्ने नेपाली युवा ग्यासको अभावमा व्यवसाय बन्द हुनथालेपछि स्वदेश फर्किन थालेका हुन् ।

कैलालीको नेपाल–भारत सीमानाका त्रिनगरमा भेटिएका डोटीका रोशन खड्काले ग्यास अभावले आफू कार्यरत होटल बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि स्वदेश फर्किएको बताए । ‘खाने र बस्ने सुविधा होटलमै थियो’, मुम्बईबाट फर्किएका खड्काले भने, ‘ग्यास अभावले होटल नै बन्द गर्ने तयारी भयो, बेरोजगार हुने अवस्था आएपछि स्वदेश फर्किएँ ।’

सीमानाकामा भेटिएका विजय विकले होटल पनि बन्द हुने अवस्था देखिएको र ‘विसु’ पर्व पनि नजिकिएकाले समयमै घर फर्किएको बताए । उनले भने, ‘विसुका मनाउन चैत अन्तिमतिर घर फर्किने सोच थियो । अहिल्यै काम गर्ने होटल बन्द हुने अवस्था आयो । अनि छिट्टै फर्किएँ ।’ ग्यासको अभाव हुन थालेपछि अहिले भारतमा होटलमा मजदुरी गर्ने नेपाली सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनथालेको उनले बताए ।

स्वदेश फर्किएका अर्का युवा महेश भट्टले ग्यास अभावले रोजगारी खोसिने अवस्था आएको बताए । ‘होटलमा नोकरी गरिरहेका अधिकांश नेपाली बेरोजगार हुने अवस्था छ । अन्य क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने नेपाली पनि प्रभावित भएका छन् । तर, बढी होटलमै काम गर्ने छन्,’ भट्टले भने ।

पश्चिम एसिया क्षेत्रमा भइरहेको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या भएपछि भारतमा सरकारले इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको वितरणमा कडाइ गरिरहेको छ ।

भारतमा सुदूरपश्चिमबाट ठुलो संख्यामा नेपालीहरू मजदुरी गर्दैआएका छन् । –रासस

१६५
प्रत्यक्ष सिट
पार्टीहरू प्रत्यक्ष सिट
0 Seat
0 Seat
समानुपातिक कुल सिट
ऊर्जा संकट नेपाली मजदुर भारतमा मजदुरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

ओली, लेखकसहित प्रधानसेनापति सिग्देल पनि जेनजी आन्दोलनका दोषी
धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

७ तरिका, जसले सस्तो बजेटमै कोठा र घर सजाउन सकिन्छ

7 Stories
‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

‘फुड पोइजनिङ’ किन हुन्छ ?

7 Stories
रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

रक्सी छाडे पछि कलेजोलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने ?

6 Stories
सोफा कस्तो किन्ने ?

सोफा कस्तो किन्ने ?

7 Stories
मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

मिर्गौला खराब हुँदा देखिने ७ संकेत

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित