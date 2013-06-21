तिनाउमा डुबेर बेपत्ता भएका दुई भारतीयको शव भेटियो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १६:३९

९ चैत, पाल्पा । पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ स्थित तिनाउ खोलामा डुबेर बेपत्ता भएका दुई भारतीय युवकको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सन्तकबिर नगरका १७ वर्षीय फहरान अन्सारी र १७ वर्षीय अमान अन्सारी रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार चैत ९ गते बिहान करिब १० बजे डुबेको स्थानभन्दा करिब एक सय मिटर तल फहरान अन्सारीको शव फेला परेको हो ।

यस्तै अमान अन्सारीको सोमबार दिउसो अमान अन्सरीको शव फेला परेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम सुवेदीले जानकारी दिए ।

उनीहरूसँगै घुक्न आएका अन्य सात जना भने सकुशल रहेका छन् ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

तिनाउ खोला
