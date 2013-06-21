सामाजिक सञ्जालमा नाबालिकाको चरित्र हत्या गर्ने पक्राउ

सामाजिक सञ्जालमा नाबालिकाको चरित्र हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ९ गते १७:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका-८ का २२ वर्षका अशोक लामालाई नाबालिकाको चरित्र हत्या गर्ने भिडियो टेलिग्रामबाट प्रशारण गरेको आरोपमा साइबर ब्युरोले पक्राउ गरेको छ।
  • साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले लामाविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको बताए।

९ चैत, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा नाबालिकाको चरित्र हत्या गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । नाबालिकाको अन्तरंग तस्बिर तथा भिडियो टेलिग्राम एकाउन्टबाट प्रशारण गर्ने काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नगरपालिका-८ का २२ वर्षका अशोक लामालाई नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको टोलीले आइतबार पक्राउ गरेको हो ।

साइबर ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीका अनुसार लामाविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ अन्तर्गत जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ५ दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ ।

अपराध
जुवातास खेलिरहेका १३ जना पक्राउ

हत्याको अभियोगमा बुबा पक्राउ, छोरा फरार

६ वर्ष कैद र २२ करोडभन्दा बढी जरिवाना तोकिएका श्रेष्ठ पक्राउ

तत्कालीन गृहमन्त्री बादल मुछिएको ज्यानमुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

इनिसा मृत्यु प्रकरण : न्याय माग्दै सुर्खेतमा विद्यार्थीको प्रदर्शन 

भक्तपुरबाट हतियारसहित एक जना पक्राउ   

