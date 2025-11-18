विराटनगरमा कल्भर्टमुनि कपडाले बेरेको अवस्थामा शव भेटियो

‘बाहिरबाट हेर्दा महिलाको जस्तो शव देखिन्छ,’ डीएसपी लामिछाने, ‘तर पहिचान खुलेको छैन । अनुसन्धान जारी छ ।’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १० गते २०:४३

१० चैत, विराटनगर । विराटनगरको दक्षिणी क्षेत्रमा एक जनाको शव फेला परेको छ । मंगलबार बेलुका विराटनगर महानगरपालिका–१७ स्थित वडा कार्यालय र छाला उद्योग नजिकै रहेको कल्भर्ट मुनि शव फेला परेको हो ।

मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी लीलाराज लामिछानेका अनुुसार कल्भर्टको पुलमुनि साँझमा कपडाले बेरेर फ्यालेको अवस्था शव भेटिएको हो । खाल्डोबाट शव निकाल्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए ।

‘बाहिरबाट हेर्दा महिलाको जस्तो शव देखिन्छ,’ डीएसपी लामिछाने, ‘तर पहिचान खुलेको छैन । अनुसन्धान जारी छ ।’

