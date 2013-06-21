अमेरिकी र इजरायली मिडियाको दाबी : अमेरिकाले सम्झौताका लागि इरानलाई १५ सुत्रीय योजना पठायो

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत ११ गते ९:५४

११ चैत, काठमाडौं । अमेरिकी र इजरायली सञ्चारमाध्यमहरूले अमेरिकाले सम्झौताका लागि इरानलाई १५ सुत्रीय योजना पठाएको दाबी गरेका छन् ।

न्युयोर्क टाइम्स, रोयटर्स र इजरायली मिडिया ‘च्यानल १२’ ले अमेरिकाले पाकिस्तानमार्फत् सम्झौताका लागि इरानलाई १५ सुत्रीय योजना पठाएको दाबी गरेका हुन् ।

ती सञ्चारमाध्यमहरूले समाचारमा अज्ञात स्रोतको हवाला दिएको बीबीसीले समाचारमा उल्लेख गरेको छ । समाचारमा बीबीसी उक्त दस्तावेज नदेखेको र दाबीको पुष्टिका लागि प्रयास जारी रहेको उल्लेख छ ।

यसअघि पाकिस्तानले युद्धरत देशहरूका बीचमा शान्ति वार्ताको आयोजना गर्न तयार रहेको बताएको थियो ।

‘च्यानल १२’ का अनुसार अमेरिकाले इरानलाई पठाइएको सम्झौताको दस्तावेजमा होर्मुज स्ट्रेट खुला राख्न र स्ट्रेटलाई मुक्त समुद्री क्षेत्र घोषण गर्ने बुँदा उल्लेख छ ।

अमेरिकाबाट वार्ताका विषय प्राप्त भएका छन्, समीक्षा गरिरहेका छौँ : इरानी विदेश मन्त्रालय

अमेरिकाबाट वार्ताका विषय प्राप्त भएका छन्, समीक्षा गरिरहेका छौँ : इरानी विदेश मन्त्रालय
इरान भन्छ- वार्ता भएकै छैन, ट्रम्पको प्रतिक्रिया- एक शीर्ष व्यक्तिसँग भइरहेको छ

इरान भन्छ- वार्ता भएकै छैन, ट्रम्पको प्रतिक्रिया- एक शीर्ष व्यक्तिसँग भइरहेको छ
इरानसँग अमेरिकाको वार्ता सकारात्मक, आक्रमण ५ दिनका लागि रोक्ने ट्रम्पको घोषणा

इरानसँग अमेरिकाको वार्ता सकारात्मक, आक्रमण ५ दिनका लागि रोक्ने ट्रम्पको घोषणा
होर्मुज स्ट्रेट खोल्न इरानलाई ट्रम्पको नयाँ ४८ घण्टे अल्टिमेटम

होर्मुज स्ट्रेट खोल्न इरानलाई ट्रम्पको नयाँ ४८ घण्टे अल्टिमेटम
ट्रम्पको दाबी- इरान युद्धमा लक्ष्यको नजिक छौँ, बिस्तारै युद्ध रोक्नेबारे सोच्दैछौँ

ट्रम्पको दाबी- इरान युद्धमा लक्ष्यको नजिक छौँ, बिस्तारै युद्ध रोक्नेबारे सोच्दैछौँ
इरान युद्ध नयाँ चरणमा, थप अमेरिकी सेना परिचालन गर्ने ट्रम्पको तयारी

इरान युद्ध नयाँ चरणमा, थप अमेरिकी सेना परिचालन गर्ने ट्रम्पको तयारी

