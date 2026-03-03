+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

महिनावारीमा रगतको ढिक्का किन जान्छ ? के यो सामान्य हो ?

२०८२ चैत १३ गते ११:३२ २०८२ चैत १३ गते ११:३२
डा. सविता थापा

डा. सविता थापा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

Shares
डा. सविता थापा

डा. सविता थापा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

Shares
महिनावारीमा रगतको ढिक्का किन जान्छ ? के यो सामान्य हो ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • महिनावारीमा रगतका साना–ठूला ढिक्का देखिनु सामान्य भए पनि बारम्बार वा धेरै मात्रामा देखिन थाल्यो भने बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
  • ढिक्का बारम्बार र ठूला आएमा, अत्याधिक रक्तश्राव भएमा र ७ दिनभन्दा बढी महिनावारी चल्दा चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ।
  • महिनावारी दुखाइ कम गर्न हल्का व्यायाम र तातो पानीको सेक गर्न सकिन्छ, असह्य भए चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ।

महिनावारी प्रत्येक महिलाको शरीर अनुसार फरक–फरक हुन्छ । कसैलाई हल्का रक्तश्राव हुन्छ भने कसैलाई धेरै पनि हुन सक्छ ।

यही क्रममा कतिपय महिलाहरूलाई महिनावारीमा रगतका साना–ठूला ढिक्का देखिन सक्छन् । धेरै महिलाहरूले आफ्नो महिनावारीको समयमा रगतसँगै ढिक्का देख्दा डराउँछन् । कहिलेकाहीँ यस्तो हुनु सामान्य मानिए पनि, बारम्बार वा धेरै मात्रामा देखिन थाल्यो भने यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

पहिला बुझौं, महिनावारीमा रगतको ढिक्का जानुका कारण

स-साना ढिक्का जानु सामान्य कुरा हो । गर्भाशयको भित्री तह हरेक महिना तयार हुन्छ र यदि गर्भ रहन सकेन भने त्यो तह बाहिर निस्किन्छ । यो प्रक्रियामा रगत बग्छ ।रगत बग्दा शरीरले प्राकृतिक रूपमा एन्टी–कोएगुलेन्ट नामको पदार्थ निकाल्छ जसले रगतलाई छिट्टै जम्न दिँदैन । तर यदि रगतको प्रवाह धेरै भारी भयो भने गर्भाशयभित्र रगत केही समय जम्मा हुन्छ र त्यसपछि ढिक्का बनेर बाहिर निस्किन्छ । यी ढिक्काहरु प्रायः जेली जस्ता, रातो वा गाढा रङका हुन्छन । तर यदि थक्का बारम्बार र ठूला आउँछन् भने यो भारी रक्तश्रावको संकेत हुन सक्छ ।

सानो आकारका थक्काहरू (मटरको दानो वा सिक्का जत्रो) विशेष गरी पीरियडको पहिलो १–२ दिनमा आउनु सामान्य मानिन्छ । यो किनभने त्यस बेला रगतको बहाव सबैभन्दा बढी हुन्छ ।

यदि थक्का सानो छ, कहिलेकाहीँ मात्र आउँछ र दैनिक जीवनमा कुनै असर गर्दैन भने चिन्ता गर्नुपर्दैन । यो शरीरको सामान्य सफाइ प्रक्रिया हो । हरेक महिलाको शरीर फरक हुन्छ । त्यसैले, कसैलाई हरेक महिना सानो र कसैलाई कहिलेकाहीँ मात्र रगतमा ढिक्का देखिन्छ ।

कति बेला गम्भीर हुन्छ ?

यदि रगतको ढिक्का बारम्बार र ठूला आउँछन् भने यो भारी रक्तश्रावको संकेत हुनसक्छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यदि ढिक्का आउँदा पनि कमजोरी, थकान, चक्कर लाग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् भने यो एनिमिया (रगतको कमी)को संकेत हुनसक्छ । अन्य कारणहरूमा हर्मोनल परिवर्तन, थाइरोइड समस्या, एनिमिया आदि पर्छन् । तर कहिलेकाहीँ फाइब्रोइड, पोलिप्स, एन्डोमेट्रियोसिस जस्ता स्वास्थ्य समस्या पनि यसको कारण बन्न सक्छन् ।

कहिले चिकित्सकलाई देखाउने ?

– यदि रगतको ढिक्का अंगुरको दाना भन्दा ठूलो वा सिक्का (२.५ सेन्टिमिटर भन्दा ठूलो) भन्दा ठूलो छ र बारम्बार आएमा ।

– हरेक १–२ घण्टामा प्याड वा ट्याम्पोन पूरै भिज्छ, राति उठेर पनि बदल्नुपर्छ, लुगामा रगत लत्पतिने अत्याधिक रक्तश्राव आएमा ।

– ७ दिनभन्दा बढी महिनावारी चल्ने र हरेक दिन रगतको डल्ला आएमा ।

– अचानक महिनावारी चक्र छोटो वा लामो हुनु, बीचमा अत्याधिक रक्तश्राव हुनु, वा प्रवाहमा ठूलो फरक परेमा ।

यदि यो समयमा लगातार ३ महिनासम्म यस्तो भयो भने चिकित्सकलाई देखाउन सकिन्छ । अन्य लक्षणसँगै अत्याधिक पेट दुखाइ, कमजोरी, थकान, चक्कर लाग्नु, सास फुल्नु, अनुहार पहेलो भएमा पनि चिकित्सकलाई देखाउनु उचित हुन्छ ।

यी लक्षणहरूले फाइब्रोइड, पोलिप्स, हर्मोनल असन्तुलन, एन्डोमेट्रियोसिस, थाइरोइड समस्या वा कहिलेकाहीँ अरू गम्भीर अवस्था देखाउन सक्छन् ।

महिनावारी दुखाइ कम कसरी गर्ने ?

हल्का व्यायाम गर्ने र तातो पानीको सेक्दा आरामले मद्दत गर्छ । यदि दुखाइ असह्य छ भने चिकित्सकलाई देखाउनु उचित हुन्छ । धुम्रपान र मदिरा सेवन गर्न हुँदैन । यी तत्वले पनि हर्मोन असन्तुलन राख्न मद्दत गर्छ ।

महिनावारी रगत
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. सविता थापा
लेखक
डा. सविता थापा
प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ

डा. थापा भरतपुरस्थित वात्सल्य नेचुरल आइभिएफ सेन्टरमा कार्यरत छिन् । उनले प्रसूति तथा स्त्रीरोगमा एमडी गरेकी छिन् । उनको नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर २१७९० हो ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

