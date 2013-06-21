बिरामीको सेवा गर्ने नर्सलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा

स्वास्थ्य सेवाको अग्रपंक्तिमा वर्षौँ काम गरेकी मेहताले अब नीतिगत तहबाट स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्ने जिम्मेवारी पाएकी छिन् ।

पुष्पराज चौलागाईं पुष्पराज चौलागाईं
२०८२ चैत १३ गते १३:१९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निशा मेहताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद बनेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी छिन्।
  • उनले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र विराट मेडिकल कलेजमा नर्सिङ क्षेत्रमा काम गरेकी छिन्।
  • मेहताले स्वास्थ्य नीति ऐनलाई पूर्ण कार्यावन्यन गरी सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा दिन प्रयासरत रहने बताएकी छिन्।

१३ चैत, काठमाडौं । सेतो एप्रोन लगाएर बिरामी सेवाको गर्ने हातले अब स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति बनाउने कलम समाउँदै छ ।

सुनसरीको इनरुवामा हुर्किएकी निशा मेहता वर्षौंसम्म अस्पतालका वार्डमा बिरामीको सेवा गर्दै आएकी थिइन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद बनेसँगै मेहताले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी छिन् ।

२०४४ जन्मिएकी निशाले भारतको ग्वालियरस्थित विश्वविद्यालयबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन् ।

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा क्लिनिकल नर्सका रूपमा करिब तीन वर्ष काम गरेकी थिइन् । त्यसपछि उनी शिक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरिन् । विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजमा नर्सिङ विषय अध्यापन गर्दै उनी लेक्चररका रूपमा कार्यरत थिइन् ।

स्वास्थ्य सेवाको अग्रपंक्तिमा वर्षौँ काम गरेकी मेहताले अब नीतिगत तहबाट स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्ने जिम्मेवारी पाएकी छिन् । उनका श्रीमान् डा. सरोज सिंह कोशी प्रदेश प्रहरी अस्पतालका प्रमुख तथा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) हुन् ।

मेहता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएलगत्तै उनी साधारण सदस्यका रूपमा पार्टीसँग जोडिएकी थिइन् । सुरुदेखि नै पार्टी गतिविधिमा सक्रिय रहेकी उनी पछिल्लो चार वर्षदेखि पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा काम गर्दै आएकी छिन् ।

स्वास्थ्यका नीति ऐनलाई पूर्ण कार्यावन्यन गरी सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिन प्रयासरत रहने मेहताको भनाइ छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा पनि पार्टीले उनलाई समानुपातिक सूचीमा राखेको थियो । तर त्यतिबेला सांसद बन्ने अवसर पाइनन् । त्यो असफलताले उनलाई निराश बनाएन । बरु संगठन भित्र अझ सक्रिय भएर काम गर्न प्रेरित गर्‍यो ।

राजनीतिमा सक्रिय रहँदा पनि उनले सामाजिक कामलाई निरन्तरता दिइन् । नेपाल प्रहरी श्रीमती संघ, कोशी प्रदेशको प्रशासन सचिवका रूपमा काम गर्दा उनले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम तथा समुदाय केन्द्रित गतिविधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिन् ।

‘परिवर्तन गर्ने चाहनासहित रास्वपा स्थापना भएको समयदेखि नै जोडिएको हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘मन्त्री बन्ने अवसर पाएको छु । आफ्नो क्षमता अनुसार काम गर्नेछु ।’

उनले अगाडि थपिन्, ‘आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा उपचार नपाएर मृत्युवरण गरेको दृश्य आफैंले देखेको छु । त्यसलाई अन्त्य गर्ने मेरो कोसिस रहने छ ।’

स्वास्थ्यका नीति ऐनलाई पूर्ण कार्यावन्यन गरी सर्वसुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिन प्रयासरत रहने मेहताको भनाइ छ ।

निशा मेहता स्वास्थ्य मन्त्रालय
पुष्पराज चौलागाईं

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

कार्की आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा चल्छ ?

लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत-चीनको तयारी, नेपालको के होला प्रतिक्रिया ?

राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिको बोझ हटाउन कति सहज ?

आधुनिक भवनमा नयाँ संसद्

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

