ओली–लेखकलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले माग्यो लिखित आदेश

मध्यरात प्रहरी हेडक्वार्टर पुगेका कानुन सचिव मन्त्रालयतिर

अहिले हेडक्वार्टरबाट सचिव ढुंगाना निस्किएका छन् । उनी अहिले नै मन्त्रालय गएको स्रोतको भनाइ छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १४ गते १:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले जेनजी आन्दोलनको दमनबारे आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • प्रहरीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग लिखित आदेश माग गरेको छ।
  • गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूसँग मध्यरातसम्म छलफल गरेका छन्।

१४ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको दमनबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागिका प्रहरीले सरकारसँग लिखित आदेश माग गरेको छ ।

नयाँ सरकार बनेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लगत्तै, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निरन्तर सुरक्षा निकायका उच्च पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए । सुरक्षा स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार, गृहमन्त्री गुरुङले मध्यरात अबेरसम्म सुरक्षा निकायका प्रमुख र सरकारी कर्मचारीसहितसँग छलफल गरेका छन् ।

उनी अहिले प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्रका एआईजी गणेश ठाडा मगर उपत्यका प्रहरीका एआईजी ईश्वर कार्कीसहितसँग उनले छलफल गरेका छन् ।

त्यस्तै छलफलमा कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगाना पनि पुगेका थिए ।

स्रोतका अनुसार, प्रहरीले लिखित आदेशबिना जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नसक्ने बताएको थियो । त्यसपछि अहिले हेडक्वार्टरबाट सचिव ढुंगाना निस्किएका छन् । उनी अहिले नै मन्त्रालय गएको स्रोतको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री गुरुङले हिजो साँझ नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका आईजीपीसँग छलफल गरेर छुट्टिएका थिए ।

यसैबीच आजैमात्रै सरकारले पहिलो निर्णयमा नै जेनजी आन्दोलनको दमनबारे बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयपछि प्रहरी र सशस्त्रका सबै युनिटलाई अलर्ट रहन सर्कुलर भइसकेको छ ।

केपी शर्मा ‌ओली रमेश लेखक
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय : को–को माथि सुरु हुन्छ कारबाही ?

बालेनलाई ओलीले फेसबुकबाट दिए बधाई

कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे ओलीको प्रतिक्रिया- कारबाही सिफारिस निराधार

जाँचबुझ आयोगमा ओलीको बयान- 'सुनियोजित उत्तेजना फैलाइएकाले गोली चलेको हो'

०६४ को भन्दा कमजोर बन्यो एमाले, के गर्छन् ओली ?

ओलीले भने-'अपेक्षित परिणाम आएन, जनताको फैसला सम्मानसाथ स्वीकार्छु'

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेन युगको उदय

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

'ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ'

जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन : भदौ २३ को विस्तृत निष्कर्ष, २४ बारे छिपछिपे अनुसन्धान

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

कपालमा तेल लगाउने सही समय कुन ?

