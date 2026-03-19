९ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा ५३ वर्षीय दनुवार पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका ५ शान्तिपुरमा ९ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार आरोपमा ५३ वर्षीय ओपेन्द्र सिंह दनुवार पक्राउ परेका छन्।
- इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरमा शनिबार उजुरी परेको थियो र पक्राउ परेका सिंहको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ।
- जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
१५ चैत, जनकपुरधाम । धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका ५ शान्तिपुरमा एक ९ वर्षीया बालिकामाथि बलात्कार आरोपमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
बालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा स्थानीय ५३ वर्षीय ओपेन्द्र सिंह दनुवार पक्राउ परेका हुन् । उनीविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरमा शनिबार निवेदन परेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार घटना गत बिहीबारको हो । जाहेरी परेपछि सिंहलाई पक्राउ गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराइ अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
