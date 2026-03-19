+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

२०८२ चैत १६ गते १३:१० २०८२ चैत १६ गते १३:१०
डा. अजित खनाल

डा. अजित खनाल कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट

Shares
डा. अजित खनाल

डा. अजित खनाल कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट

Shares
खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खाना खाएपछि तुरुन्तै दिसा लाग्नु सामान्य प्रक्रिया हो, जसलाई ग्यास्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स भनिन्छ र यसले पाचनलाई प्रभावकारी बनाउँछ।

धेरैजसो मानिसहरूलाई खाना खाइसकेपछि केही मिनेटभित्रै दिसा लाग्ने वा शौचालय धाउनुपर्ने हुने गर्छ । यस्तो बेला धेरैलाई लाग्छ, खाना पेटमा पुग्नेबित्तिकै सिधै बाहिर निस्किँदैछ ।

तर वास्तवमा यो खाना छिटो निस्कने कुरा होइन । यो शरीरको एक प्राकृतिक र सामान्य प्रक्रिया हो, जसलाई ‘ग्यास्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स’ भनिन्छ ।

यो रिफ्लेक्सले पेटमा नयाँ खाना आएको संकेत पाएपछि ठूलो आन्द्रालाई पुरानो फोहोर बाहिर निकाल्ने तयारी गर्न लगाउँछ । यसले पाचन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ ।

ग्यास्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्सले कसरी काम गर्छ ?

जब खाना पेटमा पुग्छ, तब पेट र ठूलो आन्द्राबीच स्वचालित सञ्चार सुरु हुन्छ । नसाहरूले ठूलो आन्द्राको मांसपेशीलाई संकेत पठाउँछन्, जसले आन्द्राको गति बढाउँछ । यसकारण धेरैलाई खाना खाएको केही मिनेटमै दिसा लागेको महसुस हुन्छ ।

यो पूर्णरूपमा सामान्य शारीरिक प्रक्रिया हो तर हरेक व्यक्तिमा यसको तीव्रता भने फरक–फरक हुन्छ ।

यो प्रक्रियामा कुन–कुन अंगहरूले काम गर्छन् ?

पेटले खानालाई टुक्र्याएर पाचन सुरु गर्छ । ठूलो आन्द्राले खानाबाट पानी सोसेर ठोस फोहोर बनाउँछ । एन्टेरिक नर्भस सिस्टम अर्थात् गट ब्रेनले आन्द्राको सम्पूर्ण गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्छ । यसबाहेक ग्यास्ट्रिन, सेरोटोनिन र कोलेसिस्टोकिनिन जस्ता हर्मोनहरूले पनि यो रिफ्लेक्सलाई सक्रिय बनाउन मद्दत गर्छन् ।

यो रिफ्लेक्स कहिले बढी सक्रिय हुन्छ ?

केही व्यक्तिमा यो रिफ्लेक्स सामान्यभन्दा धेरै तीव्र हुन्छ । खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने बनाउँछ । यसका मुख्य कारणहरूमा तारेको, भुटेको वा धेरै मसालेदार खाना, क्याफिनयुक्त पेय (चिया, कफी) र मदिराको बढी सेवन, पेटमा संक्रमण तथा मानसिक तनाव वा चिन्ता प्रमुख छन् ।

कति बेला खाना खानेबित्तिकै दिसा लाग्नु असामान्य बन्छ ?

जब यो अति सक्रिय हुन्छ तब यो असामान्य मानिन्छ । यसले खाना खाएको ५–१० मिनेटमै तीव्र दिसा लाग्ने, पेट दुख्ने, ऐंठन हुने जस्ता समस्या निम्त्याउछ ।

धेरै तारेको, भुटेको, मसालेदार, चिल्लो वा उच्च चिल्लोयुक्त खानाले रिफ्लेक्सलाई अति उत्तेजित गर्छ । क्याफिन (चिया, कफी, एनर्जी ड्रिंक) र अल्कोहलले पनि आन्द्राको मांसपेशीहरूलाई छिटो संकुचित बनाउँछ ।

ठूलो मात्रामा खाना वा एकैचोटि धेरै खाने बानीले पनि यो रिफ्लेक्सलाई बढाउँछ ।

दोस्रो कारण हो, संक्रमण । पेट वा आन्द्रामा ब्याक्टेरिया, भाइरस वा परजीवीको संक्रमणले आन्द्रालाई संवेदनशील बनाउँछ । यसले रिफ्लेक्सलाई अति तीव्र बनाउँछ ।

यो बाहेक मानसिक कारण जस्तै, तनाव, चिन्ता, डिप्रेसन वा स्ट्रेसले गट–ब्रेन एक्सिस मार्फत आन्द्रालाई प्रभावित गर्छ । तनावमा हुने कोर्टिसोल हर्मोनले पनि यो रिफ्लेक्सलाई बढाउँछ ।

इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, आन्द्रा अति संवेदनशील हुने समस्याले पनि खाना खाएपछि तुरुन्तै दिसा लाग्ने, पेट दुख्ने, ब्लोटिङ र ग्यास हुने गर्छ ।

आन्द्रा रोगले रिफ्लक्सलाई असन्तुलित बनाउँछ । कहिलेकाहीँ थाइराइडको समस्या (हाइपरथाइरोइडिज्म)ले पनि आन्द्राको गति बढाउँछ ।

यी अवस्थामा रिफ्लेक्सले खानालाई ‘सिधै बाहिर’ जस्तो महसुस गराउँछ तर वास्तवमा पुरानो मल बाहिर निस्किरहेको हुन्छ । यदि यस्तो बारम्बार र असहज तरिकाले हुन्छ भने यो रोगको संकेत हुन सक्छ । यो समस्या इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम भएकोहरूमा बढी देखिएको छ ।

यसका लक्षणहरू के–के हुन् ?

यो समस्या कहिलेकाहीँ पाचन प्रणालीसँग सम्बन्धित रोगको सुरुवाती संकेत पनि हुन सक्छ । जस्तै इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोममा आन्द्रा बढी संवेदनशील हुन्छ, पेट दुख्ने, पटक–पटक दिसा लाग्ने वा कब्जियत हुने गर्छ ।

ग्यास्ट्रोपेरेसिसमा पेटले खाना ढिलो खाली गर्छ । आन्द्रा रोग जस्तै, दीर्घ रोग वा अल्सरेटिभ कोलाइटिसमा पनि यस्तै समस्या देखिन्छ । यी अवस्थामा आन्द्राले सामान्यभन्दा छिटो र तीव्र प्रतिक्रिया दिन्छ ।

कहिले चिकित्सकसँग सल्लाह लिनुपर्छ ?

यदि यो समस्या कहिलेकाहीँ मात्र हुन्छ भने चिन्ता लिनुपर्दैन, यो सामान्य हो । तर यदि यो बारम्बार दोहोरिन्छ र यससँगै बारम्बार पखाला, पेटमा ऐंठन वा दुखाइ, शरीरमा कमजोरी महसुस हुने, छिटो वजन घट्ने वा दिसामा रगत मिसिएको जस्ता लक्षण देखिन्छन् भने ढिलो नगरी चिकित्सकलाई जाँच गराउनु आवश्यक छ ।

उपाय पनि छन्

– धेरै तारेको, भुटेको र मसालेदार खानाबाट टाढा रहने ।

– चिया, कफी र मदिराको सेवन कम गर्ने ।

– फाइबरयुक्त सन्तुलित खाना खाने, जसमा फलफूल, सागसब्जी र अन्न प्रशस्त पाउने ।

– तनाव कम गर्न नियमित योग, ध्यान वा हल्का व्यायाम गर्ने ।

– खाना सानो–सानो मात्रामा र बिस्तारै चपाएर खानाले पनि यो समस्या कम हुने ।

-खाना खाएपछि शौचालय जानुपर्ने इच्छा धेरैजसो शरीरको सामान्य प्रतिक्रिया नै हो । तर यदि यो समस्या निरन्तर रहिरहन्छ र दैनिक जीवनमा असर पारिरहेको छ भने चिकित्सकसँग परामर्श लिनु उत्तम हुन्छ ।

खाना दिसा
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
डा. अजित खनाल
लेखक
डा. अजित खनाल
कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट

नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता नम्बर : २५०६ अध्ययन : एमबीबीएस, इन्टरनल मेडिसिन एमडी, ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजीमा डीएम काठमाडौंस्थित वीर अस्पताल तथा ग्रीन सिटी अस्पताल र ललितपुरस्थित अल्का अस्पतालमा कार्यरत

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

खाना खाएपछि तुरुन्तै शौचालय जानुपर्ने अवस्था किन आउँछ ?

डा. अजित खनाल

डा. अजित खनाल कन्सल्टेन्ट ग्यास्ट्रोइन्ट्रोलोजिस्ट

