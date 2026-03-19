सोनम कपुरले दिइन् दोस्रो सन्तानलाई जन्म

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ चैत १६ गते १२:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर र उनका पति आनन्द आहूजाले मार्च २९, २०२६ मा दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरालाई जन्म दिएका छन्।
  • सोनम र आनन्दले इन्स्टाग्राममार्फत दोस्रो सन्तानको आगमनको जानकारी दिएका छन् र परिवार ठूलो भएको उल्लेख गरेका छन्।
  • सोनम र आनन्दले सन् २०१८ मा विवाह गरेका थिए र सन् २०२२ मा पहिलो सन्तान वायुको जन्म भएको थियो।

मुम्बई । बलिउड अभिनेत्री सोनम कपुर र उनका पति आनन्द आहूजा पुनः आमाबुवा बनेका छन् । सोनमले आइतबार दोस्रो सन्तानको रुपमा छोरालाई जन्म दिएकी हुन् ।

सोनम र आनन्दले इन्स्टाग्राममार्फत पोस्ट गर्दै दोस्रो सन्तान जन्मिएको जानकारी दिएका हुन् । पोस्टमा लेखिएको छ, ‘अत्यन्त कृतज्ञता र मायाले भरिएका हृदयसहित हामी मार्च २९, २०२६ मा हाम्रो छोराको आगमन भएको घोषणा गर्न पाउँदा निकै खुशी छौँ । हाम्रो परिवार अझै ठूलो भएको छ, र उसको आगमनले हाम्रो मन अत्यन्त खुशीले भरिएको छ ।’

परिणीति चोपडा, करिना कपुर, रिया कपूर र हुमा कुरैशीसहित थुप्रै सेलिब्रेटीले यो दम्पतीलाई बधाई दिएका छन् । नवजात शिशुप्रति माया र शुभकामना व्यक्त गरिएको छ । फ्यानले पनि सोनम र आनन्दलाई छोराको जन्मको अवसरमा शुभकामना दिएका छन् ।

सोनमको भेट आनन्दसँग सन् २०१५ मा फिल्म ‘प्रेम रतन धन पायो’ को प्रचारका क्रममा भएको थियो। उनका अनुसार, साथीहरूले उनलाई आनन्दका एक साथीसँग भेट गराउन चाहेका थिए, तर कुरा भने आनन्दसँगै बढी हुन थाल्यो। करिब दुई हप्ता लगातार सन्देश आदानप्रदान गरेपछि दुवै एकअर्काप्रति आकर्षित भएका थिए। पछि सन् २०१८ मा उनीहरूले विवाह गरे।

यसअघि सन् २०२२ मा सोनम र आनन्दका पहिलो सन्तान वायुको जन्म भएको थियो । नोभेम्बर २०२५ मा सोनमले बेबी बम्पको तस्वीर सार्वजनिक गर्दै दोस्रो गर्भावस्थाको जानकारी दिएकी थिइन् ।

यसै वर्ष फेब्रुअरीमा उनीहरूले मुम्बईस्थित आफ्नै घरमा भव्य ‘बेबी सावर’ आयोजना गरेका थिए, जहाँ धेरै कलाकारको उपस्थिति थियो ।

सोनम कपुर
एमालेले आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने

एमालेले आज पनि माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने
कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे शिव परियार : सत्य बुझ्न जिज्ञासा राखेको हुँ, भ्रम फैलाएको हैन

कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे शिव परियार : सत्य बुझ्न जिज्ञासा राखेको हुँ, भ्रम फैलाएको हैन
रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ

रवि लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दामा आज सुनुवाइ
पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री खड्का पनि अस्पताल भर्ना

पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री खड्का पनि अस्पताल भर्ना
एचजेएनबीएलमा आर्मीको नवौं जित

एचजेएनबीएलमा आर्मीको नवौं जित
ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन न्यायाधीश मेघराज र कुमारको इजलासमा

ओली र लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन न्यायाधीश मेघराज र कुमारको इजलासमा

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 

दलितसँग राज्यमाफी– बालेनले विश्वबाट पाठ सिके, परीक्षा बाँकी 
१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ

१०० तस्वीरमा हेर्नुस् बालेनको शपथ
बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत

बालेनले सत्ता सम्हाल्दाको साइत
बालेन युगको उदय

बालेन युगको उदय
टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार

टिम बालेन : मन्त्रिपरिषद्‌मा ४० मुनिका युवाको वर्चस्व, समावेशी अनुहार
संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२

संसद्‌मा रास्वपाको अभूतपूर्व छलाङ : साढे तीन वर्षमा २१ बाट १८२
‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

‘ओली, लेखक र खापुङमाथि ज्यान मुद्दामै अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ’

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

कटहरसँग के-के मिसाएर खानु हुँदैन ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

तातो तेलले पोले के गर्ने ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

धेरै चिया-कफी पिउँदा स्वास्थ्यमा कस्तो समस्या हुन्छ ?

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

यी ५ प्रेम कथा, जसको चर्चा सधैं हुने गर्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

७ लक्षण, जुन गर्भावस्थामा जोखिमपूर्ण हुन्छ

